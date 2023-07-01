外送員屢遭投訴遭解約 提五星好評仍遭法官打臉

廖姓外送員1年內10次被投訴服務態度不佳，外送平台公司終止與他的外送承攬契約，他認為自己在1年當中，也4度連獲消費者五星好評，要求公司賠償和外送員裝備費用，但被法官打臉判敗訴。

高雄地院判決指出，廖姓男子自2019年和熊貓外送平台公司簽約，承攬外送業務，2021年11月、12月及去年1月，分別遭餐廳和消費者投訴服務態度不佳，平公司曾寄電子郵件，要他注意服務品質，不料，去年3月、4月，他又遭投訴，平台公司便對他停權7天。

去年6月至8月間，廖再因態度不佳遭消費者投訴，又被平台公司暫停派送訂單，停派期結束後，9月廖再度遭投訴，熊貓外送平台公司認為他屢遭投訴，提醒、停派外送工作仍未未見改善，認為已難繼續維持勞務承攬合約關係，便終止承攬契約。

廖因此打民事損害賠償官司，提出他在去年10月、11月、12月連續3個月，曾獲消費者五星好評肯定，認為熊貓公司以「莫須有」的事停止他承攬外送工作，要求熊貓公司賠償勞務費、裝備費共1萬8000多元及利息。