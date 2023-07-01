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外送員屢遭投訴遭解約 提五星好評仍遭法官打臉

聯合報／ 記者林保光／即時報導

廖姓外送員1年內10次被投訴服務態度不佳，外送平台公司終止與他的外送承攬契約，他認為自己在1年當中，也4度連獲消費者五星好評，要求公司賠償和外送員裝備費用，但被法官打臉判敗訴。

高雄地院判決指出，廖姓男子自2019年和熊貓外送平台公司簽約，承攬外送業務，2021年11月、12月及去年1月，分別遭餐廳和消費者投訴服務態度不佳，平公司曾寄電子郵件，要他注意服務品質，不料，去年3月、4月，他又遭投訴，平台公司便對他停權7天。

去年6月至8月間，廖再因態度不佳遭消費者投訴，又被平台公司暫停派送訂單，停派期結束後，9月廖再度遭投訴，熊貓外送平台公司認為他屢遭投訴，提醒、停派外送工作仍未未見改善，認為已難繼續維持勞務承攬合約關係，便終止承攬契約。

廖因此打民事損害賠償官司，提出他在去年10月、11月、12月連續3個月，曾獲消費者五星好評肯定，認為熊貓公司以「莫須有」的事停止他承攬外送工作，要求熊貓公司賠償勞務費、裝備費共1萬8000多元及利息。

不過法官認為，廖男因遭消費者及店家投訴，平台公司基於商業考量，暫停派送訂單，難認定故意或過失、不法侵害工作權，裝備費用部分，廖已使用，在契約終止後仍可做其他使用，並沒因此有損害，判決廖敗訴。全案可上訴。

外送員連遭投訴態度不佳，遭外送平台終止契約，打官司求償反遭法官打臉。示意圖，非當事人。圖／本報資料照
外送員連遭投訴態度不佳，遭外送平台終止契約，打官司求償反遭法官打臉。示意圖，非當事人。圖／本報資料照

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