南檢遭疑包庇吃案！行政院前發言人陳宗彥涉貪 台高檢行政調查結果出爐

行政院前發言人陳宗彥擔任台南市政府新聞處長期間，曾接受業者性招待喝花酒，立委並爆料陳宗彥通訊軟體對話紀錄截圖，以及南檢偵辦陳宗彥涉貪檢方內部簽呈，質疑南檢包庇吃案。台灣高檢署今天公布行政調查結果，認定檢察官移交案件、另案偵查過程均無違失，結案過程也無包庇、放水。

不過，台高檢指出，有關公務員貪汙部分，現由南檢偵辦中，若相關刑事案件偵結認有違反行政規定，由檢察官參酌檢察機關辦理刑事訴訟案件應行注意事項規定，函知行政主管機關本於權責依法處理。另有關洩漏、交付相關偵查資料者是否可能涉及的刑事責任，由南檢分案偵辦中。

台高檢表示，為查明南檢檢察官偵辦該案始末及有無違失，並釐清公布陳宗彥通訊軟體對話紀錄截圖、檢察官簽呈、相關通訊監察譯文者取得相關偵查資料之可能來源，台高檢經法務部交辦，會同台南高分檢署展開行政調查，經訪談21人，調取相關案卷並勘驗，最後完成調查作出上述結論。