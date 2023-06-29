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屏東市殯5員工10年被控索賄2500萬 法院僅認收5萬以下紅包獲輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在屏東市立殯儀館任職的蔡憲榮、郭福讚等5名火化操作員，被控長期向殯葬業者收紅包，加速火化速度，檢方偵辦時，粗估蔡男等人10年總收賄近2500萬元，但法院審理時，法官僅認收賄23次，每次收賄約數百至千元不等，索賄金額在5萬元以下，高雄高分院今宣判，蔡男等5人僅判2年4月至5年不等徒刑。可上訴。

判決指出，郭福讚、蔡憲榮及洪玉振3人為屏東市立殯儀館資深員工，負責操作火化爐、冷凍櫃及火化場清潔維護等工作，後來蔡、洪兩人又引介蘇姓、李姓親友進入殯儀館任職。

檢調追查，蔡憲榮等人自2006年起，涉嫌向殯葬業者收取紅包，由於蔡、郭、洪等人具公務員身分，因此請不具公務員身分的蘇男當白手套，每具大體撿骨強收1000元火化撿骨紅包，若當天殯儀館滿爐，業者想要插隊，則要支付2000元費用。

至於收取的賄款，則於每15天朋分一次，蔡、蘇、洪等3人各朋分30%，剩餘10%由蘇男取走，李男則每月領取2萬2000元。檢調當時偵辦此案時，認定蔡憲榮等5人從2006年1月起至2015年10月被查獲為止，經手大體3萬846具，粗估收賄至少2500萬元。

屏東地院審理時，蔡憲榮等5人均坦承收賄，但法官審理後，審酌殯葬業者等人證詞，認為蔡男等5人僅收賄23次，每人每次索賄金額從數百元至千元不等，總收賄金額遠低於檢方認列貪汙報酬。

法院綜合事證後，認為國人傳統就會給協助殯葬者「紅包」解厄，不免形成歪風陋習，因蔡男等5人貪汙得利都在5萬以下，犯罪情節尚屬輕微，依法予以減刑。

法院最後依收賄等罪併處郭福讚5年、蔡憲榮4年8個月、洪玉振4年，均褫奪公權3年；蘇坤城及李三興各3年8月，均褫奪公權2年。

案經上訴高雄高分院，今二審合議庭宣判，洪玉振、蘇坤城李三興各改判3年、2年8月、2年4月，褫奪公權2年，蔡男、郭男駁回上訴，維持原審刑度。可上訴。

屏東市立殯儀館因火化爐老舊老修，火化經常「塞車」，蔡男等人因此向殯葬業者收取紅包，協助插隊，被檢調查辦。本報資料照片
屏東市立殯儀館因火化爐老舊老修，火化經常「塞車」，蔡男等人因此向殯葬業者收取紅包，協助插隊，被檢調查辦。本報資料照片

收賄

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