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松山之亂5官警 判降級改敘

聯合報／ 記者王宏舜廖炳棋／台北報導

林志誠因「松山之亂」遭懲戒法院判降2級改敘。圖／聯合報系資料照片
林志誠因「松山之亂」遭懲戒法院判降2級改敘。圖／聯合報系資料照片
台北市警松山分局中崙派出所前年4月爆「松山之亂」，重創警界形象，監察院彈劾時任分局長林志誠、前所長許書桓、前副所長顏敏森及前巡佐傅榮光，惹出麻煩的教官楊忠蒞也被市府移送懲戒，懲戒法院昨判林、楊降二級改敘，其餘3人降一級改敘，得上訴。

公務員懲戒法規定，降級是依受懲戒人現職俸（薪）級降一級或二級改敘；自改敘之日起，2年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。市警局說，降級改敘就是警察年功俸倒退計算等級，就是被減薪。

判決指出，楊忠蒞2021年4月16日凌晨在街頭與徐姓等10名黑衣人口角，楊衝回中崙派出所，徐等人陸續闖入，因找不到楊，持鐵椅砸向值班台上電腦。顏敏森對黑衣人闖入叫囂及毀損公務電腦螢幕，未通報勤務指揮中心，還指示在場員警「簡單處理」。

許書桓沒續查、未呈報分局長官，甚至與傅榮光把駐地監視器主機的硬碟格式化，湮滅刑案證據。林志誠明知監視器影像已被湮滅，對外卻以「停電」為由掩蓋事實，被質疑後說法數變。

懲戒法院指，楊忠蒞涉足不當場所違反公務員廉政倫理規範，酒後出穢言挑釁民眾，違反公務員服務法；許書桓、傅榮光除湮滅證據觸犯刑罰法律外，許、顏另違反各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定。

顏敏森指示值班警員隱匿案情，並在不實的工作紀錄簿核批，違反台北市政府警察局勤務實施細則；林志誠未確實查證，違反警察機關發布新聞內規，懲戒法院認為這些人都違反公務員服務法，有懲戒必要。

懲戒法院指楊忠蒞、許書桓、顏敏森、傅榮光知法犯法，損害警察名譽情節嚴重，而林志誠身為分局長，對外發新聞稿與對媒體發言時，未切實查證並說明警方嚴正執法的立場，引發外界質疑「公權力不彰」、「員警包庇犯罪」「分局長竟以停電沒錄到掩蓋」，重創警察形象，分別降級改敘。

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