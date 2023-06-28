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影／保全偷存住戶個資販售牟百萬 台中50社區受害

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子從2018年起，利用擔任保全機會，蒐集住戶個資，還與不明人士，買來俗稱「小白機」的違法謄本個資資料庫，自行架設伺服器後，設計一套系統讓有需求的房仲以「會員制」購買，台中至少有50個社區受害，陳遭檢警送辦後，遭判刑10月確定，台中市刑大正擴大溯源追查。

台中市刑大科偵隊在前年底接獲市民報案，個資疑似外洩後，不斷接到房仲騷擾電話，而且名下相關不動產的資訊，房仲瞭如指掌，科偵隊獲報後，展開連月的追查，發現被害市民的個資，來自於一套「金麥羅房仲開發系統」。

經查，該系統提供房仲從業人員，民眾不動產的謄本查詢功能，以及台中市至少50個社區的「住戶資料表」，該系統以會員制方式，提供1個月、半年、一年、永久會員的訂閱方式，收費從2000元至3萬元不等。

經科偵隊追查發現陳姓男子（38歲）涉案，他利用在物業公司擔任保全的機會，收集曾服務過的大樓住戶個資，另外也以1000元、2000元的價格，向同事或同行購買大樓住戶資料表，存放在容量16G的硬碟內。

另外，陳男也透過向身分不詳人士「涂志朋」，以4.5萬元購入俗稱「小白機」的違法「電子謄本系統」，該系統可以查詢民眾名下的不動產資料，資料高達2億筆，陳再購買遠端連線程式後，開發成雲端系統，四處兜售牟利，至少獲利百萬元。

科偵隊在前年底收網抓人，查扣手機、隨身碟、現金、電腦主機等贓證物，全案依違反個資法移送法辦，全案一審審結，認定陳涉嫌違反個資法，判刑10月，得易科罰金30萬元，此案檢方與陳都未上訴，全案確定。

台中市刑大科偵隊表示，陳男違反個資法案件，迄今仍在溯源追查販售「小白機」的不明共犯，任何可能造成民眾資料外洩、潛藏引發詐騙集團利用、暴力討債等不法行為，市警局都會強力打擊，也呼籲各行業人員，勿因為一時之便而誤觸法網，社區大樓管委員應妥善保存住戶資料，避免遭有心人士非法蒐集不當利用。

台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓保全違反收集住戶個資後，架設系統、四處兜售牟利，警方循線查獲送辦，陳遭判刑10月確定。記者陳宏睿／翻攝

個資 台中市 保全

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