台南檢警查獲賽鴿協會賭博牟利 救回逾700隻賽鴿

台南檢警今上午宣布查獲南市麻豆某未立案賽鴿協會，涉嫌自去年初以賽鴿競翔涉及賭博牟利，年賭資規模逾1億餘元，檢警本月共分三波查獲莊姓主嫌等25人到案，同時救出734隻賽鴿，警詢後依賭博及動保法罪嫌送辦，持續擴大偵辦中。

南市刑警大隊說，台南地檢署檢察官陳鋕銘日前發現南市多處賽鴿協會從事地下經濟活動；除賽鴿競翔涉及賭博，使用幼鴿比賽及一生一賽規定，海上競翔極低歸返率，有虐待動物之嫌，指揮市刑大深入追查。

警方獲線報偵辦發現，麻豆區某賽鴿協會無合法商業及人民團體立案登記，從去年初起，每年私下舉辦春、夏、冬3季海上競翔鴿賽，每季會訓5關、資格賽2關、正關賽5關，年收賭資達1億多元，而統計今年春季賽參賽賽鴿1108隻，完成總賽程賽鴿僅43隻，歸返率僅3.88%，過程有虐待賽鴿之嫌。

經檢方指揮，南市刑大動用毒緝中心、科偵隊、偵一隊、偵七隊、新營、佳里、學甲、麻豆警分局數十名幹員，本月16、19、21日前往麻豆該賽鴿協會搜索，共計查獲63歲莊姓主嫌及工作人員、飼主（賭客）共25人，查扣電腦主機5台、驗鴿及鴿鐘設備1組、賽鴿會員名冊、賽鴿次序表、現金14萬餘元、賽鴿734隻等。

莊嫌等人警詢時坦承犯行，檢方諭令20萬元交保，查獲的734隻賽鴿檢方責付參賽鴿舍保管，並簽具切結書要求保管期間不得無故傷亡。