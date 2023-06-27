南投前議員拚連任 父親買票遭判刑

南投司法大廈。圖／本報資料照 南投縣洪姓前議員去年拚連任，其父親為讓兒子順利連任，交付蕭姓、張姓樁腳以每票500元向選民買票，不料洪最後落選，洪父因賄選遭檢方起訴。南投地院近日依交付賄賂罪，判刑1年10月，並認為洪父負債上億元，還有錢買票，犯意甚堅不准緩刑。

判決書指出，南投縣議員第一選區洪姓候選人，去年登記參選尋求連任，洪父明知不能賄選，仍與蕭姓、張姓樁腳商議買票事宜，蕭、張各提供170人、70人選民名單，洪父出資12萬元，以每票500元現金買票。

蕭男再受洪父之託，又找黃姓、蕭姓等樁腳，張男也持續增加選民名單，洪父不斷支付買票經費；蕭男去年選舉期間遭檢警盯上，經向上溯源確認洪姓候選人父親為金流來源，遭拘提到案，向法院聲請羈押獲准。

洪姓前議員去年開票後落選，洪父及相關樁腳、選民因違反「公職人員選舉罷免法」，被南投地檢署依交付賄賂、預備行求賄賂、投票受賄等罪嫌起訴，南投地法法官近日審結。

判決書指出，幫兒子買票的洪父被以交付賄賂罪名，判刑1年10月，褫奪公權4年，且不得緩刑；蕭姓、張姓等樁腳分別判處1年7月至1年9月不等，但宣告緩刑2至3年，且能易科罰金。

法官認為，洪父雖請求緩刑，但他曾違反政府採購法並遭判刑，曾受緩刑宣告卻不懂珍惜，聲稱負債上億元，卻仍用現金為子買票，足見犯意甚堅，不准緩刑；其餘被告過去未曾受過有期徒刑，事後坦承犯行，審酌後允以緩刑宣告。