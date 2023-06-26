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im.B詐欺案拍賣 扣案威士忌及精品478萬元拍出

中央社／ 台北26日電

法務部行政執行署士林分署變價拍賣im.B詐騙案曾姓主嫌的威士忌及愛馬仕皮帶（圖）等。（行政執行署士林分署提供） 中央社
法務部行政執行署士林分署變價拍賣im.B詐騙案曾姓主嫌的威士忌及愛馬仕皮帶（圖）等。（行政執行署士林分署提供） 中央社
法務部行政執行署士林分署今天表示，為澈底剝奪犯罪所得，將不法所得發還被害人，受台北地檢署囑託，變價拍賣im.B詐欺案的威士忌及精品等，以總價478萬6300元拍定。

士林分署發布新聞稿指出，為澈底剝奪犯罪所得，斷絕詐騙犯罪誘因，讓詐團無利可圖，將不法所得發還被害人，持續與台北地檢署密切合作，加速辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」。

新聞稿指出，拍賣im.B詐欺案曾姓主嫌扣案物品，繼首波拍賣紅酒144支，以新台幣260萬多元拍出後，今天辦理第2場拍賣會，物件分別為三得利威士忌、山崎威士忌、愛馬仕皮帶、LV皮帶，以及雕塑藝術品等，共計53件進行拍賣。

新聞稿指出，拍賣會吸引54組買家前來競標，最終20支威士忌及1支白蘭地等，以新台幣418萬5000元拍出；精品及藝術品部分，以60萬1300元拍出，共計478萬6300元（拍出47件）。

另外，愛馬仕皮帶4條及2件藝術品未拍定。

im.B 拍賣會

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