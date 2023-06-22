台中和平前區長收前瞻計畫回扣589萬 7個貪汙罪判6年6月

台中市和平區前區長林建堂因欠債、選舉開銷，命他從約雇員提拔成清潔隊員的謝震宇當白手套，自瞻計畫補助自來水工程向6間廠商收589萬元回扣，法院審理時2人均認罪坦承、繳回犯罪所得獲減刑，法院以林身為原住民自治區民選首長未能廉潔自愛，依7個貪汙罪判他6年6月，可上訴。

林建堂過去因賣官、背信案2020年5月已遭懲戒法院撤職、入監。他於和平區長任內因台中市府向水利署申請前瞻計畫補助辦理，2019年度「無自來水地區供水改善計畫第三期」共6個設計監造、工程採購案，而謝震宇（54歲）2000年起任和平鄉建設課約僱員，熟稔工程事務、和廠商多有互動。

檢方查，林建堂（66歲）當上區長就將謝震宇轉任為清潔隊正式職缺，並常指派他處理建設課業務，多間承攬廠商都以「老三」稱呼謝（老大為林建堂、老二為區公秘書）；後因林建堂選舉花太多錢欠債，就和謝共謀從前瞻補助的自來水工程，向廠商收10%至15%回扣。

檢方查出，林姓廠商2019年8月1日剛得標，隔天就被謝「邀請」到清潔隊辦公室告知「該要處理的工作要處理好」，還比出1、5暗示得標金額318萬元要收15％回扣48萬元，林怕被刁難只好答應；另名呂姓水電行老闆也接到謝電話稱「想承攬就需按比例交付回扣」，並交付85萬元。

檢方發現，其餘幾個廠商領標案契約文件時，謝就會說「我這邊有規矩的」或直言「沒有交會比較麻煩」，大多廠商怕遭刁難幾乎乖乖上繳；謝一共代林建堂向6名業者收589萬元回扣，由林拿去還個人土地債務、選舉經費等。

檢方曾赴監所向當時在服刑的林建堂借提訊問，林先是坦承收回扣，告知謝要去「調頭寸」，後來又翻供辯稱沒有授權讓謝去向廠商拿錢，謝則大致坦承，表示林有請他帶話給廠商問是否願贊助。

法院審理時，林、謝均認罪、繳回不法所得589萬元，法院依依貪汙治罪條例第8條第2項前段規定減輕其刑。

法院審酌，林建堂時任和平區長、為原住民自治區民選首長，卻未能潔身自愛、慎行自持，藉機收回扣，破壞我國政府採購案件之公平競爭及效率甚鉅。