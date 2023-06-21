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建商偷排泥漿水 新竹縣頭前溪變「牛奶河」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣不斷爆發水汙染案件，不久前才發生鳳山溪、牛欄河和豆子埔溪遭排廢水，昨天又有民眾發現頭前溪攔水壩附近整條溪變成「牛奶河」。新竹縣環保局到場稽查，發現是某建案工地正在灌漿排出廢水，經採集水樣發現懸浮固體物超標，將依水污染防治法開罰，最高可罰2千萬元。

新竹縣議員吳旭智指出，昨天上午有民眾傳送「牛奶河」的照片向他陳情，他獲報後也立即通知環保局，同時環保局也有接獲相關訊息，上午就前往頭前溪攔水壩追查，後來發現是工地灌漿後的泥水流進溪裡。

吳旭智說，他在定期會質詢時，就有特別要求環保局要嚴格監督工地排放廢水，先前豆子埔溪，就是建商開挖工地時，地下室的汙水流出，導致豆子埔溪一再染黃。

吳旭智強調，竹北建案多，但建商動工前，都會提出逕流廢水削減計畫，相關單位在建商提計劃時，就應該提高標準、嚴格審查，並提高裁罰標準，避免水汙染情況一再發生。

新竹縣環保局表示，接獲陳情後，昨天上午10時許立即到場稽查，發現頭前溪攔水壩出現乳白廢水，經往上游追蹤，發現是一處建案工地正在進行地下水施作及灌水泥漿作業。

環保局發現，工地內設有2支排放管，未經廢污水處理設施進行排放，除當場勒令拆除外，也對業者開出限期改善通知，後續將依違反水汙法裁罰6萬以上、2千萬以下罰鍰，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停工或停業。

建商偷排泥漿水，導致頭前溪變成「牛奶河」。圖／翻攝自臉書竹北大小事
建商偷排泥漿水，導致頭前溪變成「牛奶河」。圖／翻攝自臉書竹北大小事

新竹 地下水 超標

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