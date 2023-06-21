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高端董事長友人王信雄認罪內線交易 北檢今起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

高端疫苗公司（6547）副董事長暨總經理陳燦堅的友人王信雄因生意關係，代表馬來西亞公司Metronic Global Bhd（MGB）和高端洽談疫苗合作及分銷，事先知悉2公司將簽署合作協議（MOA）消息，進場購買3張高端股票，獲利1萬6685元，涉嫌內線交易。王信雄偵訊時坦承犯行並繳回犯罪所得，台北地檢署21日依涉嫌違反證券交易法禁止內線交易及內線交易等罪嫌起訴他。

據了解，MGB公司委任代表王信雄，負責與高端洽談新冠肺炎疫苗合作及分銷業務，於2020年10月29日下午開視訊會議，雙方簽署合作協議，MGB支付美金150萬元為定金給高端，取得後續疫苗分銷合約的優先議約權。高端將於2021年底以每劑不高於美金50元價格，提供100萬志300萬劑新冠肺炎疫苗給MGB公司。

起訴書指出，高端於2020年11月25日上午7時12分53秒，在公開資訊觀測站公告與MGB公司簽署合作協議消息，當天高端股價即開盤跳空漲停板收盤，收盤價格102.5元，相較前1日每股收盤價93.2元。檢方因此認定，29日為重大消息明確之時間點。

起訴書指出，待簽署合作協議消息明確後，王信雄於消息公開前，買入3張高端股票，總價27萬7500元；消息公開後相繼賣出7張，7張以賣3張均數計算，總價為29萬4385元，共獲利1萬6685元。

檢方指出，王信雄偵查中坦承犯行，且已自動繳交犯罪所得，再核對證人陳燦堅調詢的證述相符，再加上具高端公司函附MGB公司簽署MOA相關文件資料、通訊軟體對話紀錄、王信雄購買高端股票的交易明細等證據，認定王信雄涉嫌違反證券交易法第157條之1第1項之禁止內線交易規定、同法第171條第1項第1款之內線交易罪嫌，提起公訴。

高端副董兼總經理陳燦堅好友王信雄，涉嫌高端內線交易遭檢方起訴。圖／聯合報系資料照片
高端副董兼總經理陳燦堅好友王信雄，涉嫌高端內線交易遭檢方起訴。圖／聯合報系資料照片

高端疫苗 內線交易 新冠肺炎

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