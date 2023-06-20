快訊

宜蘭驚爆補習班餵學童吞「聰明藥」 負責人稱只吃4分之1顆

炎亞綸遭控偷拍「不雅片」外流 抖音男神淚訴：輪到你出來站在前面了

宜蘭某補習班遭爆擅餵學童「利他能」藥品 縣府：停止招生送辦

基隆立委參選人張秉鈞晚間送地檢署複訊 神情略顯疲憊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆民進黨立委參選人、市議員張秉鈞和他的父親、前市議員張錦煌，疑涉嫌詐領助理費，今天被調查局基隆市調站約談，晚上近10點被移送基隆地檢署偵辦。兩人進入地檢署後幾乎不發一語，在1樓法警室完成報到後，上樓接受檢察官複訊。

張錦煌2002年在中山區參選市議員當選，連任4屆後，2018年改推兒子張秉鈞參選，順利接棒。張秉鈞2022年爭取連任成功。

民進黨基隆市立委蔡適應宣布2024年不競選連任，張秉鈞和另兩名市議員鄭文婷、張之豪登記參加黨內初選。中央黨部4月間進行民調，張秉鈞以17.44%勝出後，更加勤走地方，開拓票源，爭取勝選。

據了解，檢調懷疑張錦煌、張秉鈞父子擔任期間，每月領取8萬元助理費疑有弊端，掌握相關事證後，今天持法院核發的搜索票，前往張秉鈞的服務處和住家等地搜索，並將兩人帶回市調站調查，製作筆錄。

市調站今晚9點半到10點間，分三批將涉案人移送基隆地檢署。除了張錦煌、張秉鈞父子，還有一名女子和一名男子。

張錦煌被帶進地檢署時，面對記者詢問是否覺得冤枉，舉起右手似示意不想回答，報到後上樓接受檢察官訊問。張秉鈞不久後也被帶到地檢署，記者問他是被誣陷，並未回答，完成報到後也被帶上樓接受訊問。

張秉鈞涉案接受調查，震撼地方政壇。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，尚不清楚案情，要等檢調偵辦告一段落再來了解，衝擊選情程度也待評估。立委是中央黨部提名，現在「稍微怎麼樣，中央就會處理」，地方黨部插不上手。

國民黨基隆市立委參選人、市議員林沛祥說，在案情不明朗前不宜發表評論，等明天獲得更多資訊，再對外說明他的看法。

爭取民眾黨提名參選立委的謝立功表示，政治人物出來從政，服務社會大眾，應該要用更高的道德標準要求自己。全案尚在調查中，尊重司法調查，力求毋枉毋縱。

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，今天被調查局基隆市調站約談，晚上近10點移送基隆地檢署複訊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，今天被調查局基隆市調站約談，晚上近10點移送基隆地檢署複訊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，今晚近10點被移送基隆地檢署複訊，神情略顯疲憊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，今晚近10點被移送基隆地檢署複訊，神情略顯疲憊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，今天被調查局基隆市調站約談，晚上近10點移送基隆地檢署複訊。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞（中）疑涉嫌詐領助理費，今天被調查局基隆市調站約談，晚上近10點移送基隆地檢署複訊。記者邱瑞杰／攝影

基隆 議員 民進黨

延伸閱讀

民進黨立委參選人張秉鈞涉貪 藍、白競選對手各有評論

基隆市立委參選人張秉鈞涉詐助理費遭約談 市黨部主委這麼解讀

基隆市議員張秉鈞參選立委 疑涉詐領助理費檢調約談中

信賴台灣新住民座談會基隆場 蔡適應敦促多語文服務

相關新聞

基隆市議員張秉鈞參選立委 疑涉詐領助理費檢調約談中

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞疑涉入詐領助理費案，基隆檢調今天搜索張的服務處，並將他帶回調查，朝違反貪汙治罪條例罪...

台南正副議長賄選案 邱莉莉律師稱監聽譯文「3千萬」指上次選舉

台南市正副議長賄選案，地方法院今天開庭，法官針對檢辯雙方聲請勘驗的通訊監察譯文、偵訊筆錄等，逐一核實。議長邱莉莉及律師對...

金錢豹袁昶平逃漏稅今獲1億元交保 1小時湊足重獲自由

台中知名酒商國泰洋酒勾結金錢豹等47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署在今年3月間，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺與6間酒店業者...

基隆立委參選人張秉鈞晚間送地檢署複訊 神情略顯疲憊

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞和他的父親、前市議員張錦煌，疑涉嫌詐領助理費，今天被調查局基隆市調站約談，晚上近10...

二類電信、詐騙集團共謀 NCC：要求電信業落實KYC

桃園地檢署偵破國內首例二類電信業者與詐騙集團共謀販售電信門號一案，NCC（國家通訊傳播委員會）宣布立即採取三措施，落實堵...

民進黨立委參選人張秉鈞涉貪 藍、白競選對手各有評論

民進黨基隆市立委參選人、市議員張秉鈞疑涉詐領助理費，檢調今天搜索他的服務處及住家，並將他帶回調查。國民黨立委參選人林沛祥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦