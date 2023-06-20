基隆立委參選人張秉鈞晚間送地檢署複訊 神情略顯疲憊

基隆市民進黨立委參選人、市議員張秉鈞和他的父親、前市議員張錦煌，疑涉嫌詐領助理費，今天被調查局基隆市調站約談，晚上近10點被移送基隆地檢署偵辦。兩人進入地檢署後幾乎不發一語，在1樓法警室完成報到後，上樓接受檢察官複訊。

張錦煌2002年在中山區參選市議員當選，連任4屆後，2018年改推兒子張秉鈞參選，順利接棒。張秉鈞2022年爭取連任成功。

民進黨基隆市立委蔡適應宣布2024年不競選連任，張秉鈞和另兩名市議員鄭文婷、張之豪登記參加黨內初選。中央黨部4月間進行民調，張秉鈞以17.44%勝出後，更加勤走地方，開拓票源，爭取勝選。

據了解，檢調懷疑張錦煌、張秉鈞父子擔任期間，每月領取8萬元助理費疑有弊端，掌握相關事證後，今天持法院核發的搜索票，前往張秉鈞的服務處和住家等地搜索，並將兩人帶回市調站調查，製作筆錄。

市調站今晚9點半到10點間，分三批將涉案人移送基隆地檢署。除了張錦煌、張秉鈞父子，還有一名女子和一名男子。

張錦煌被帶進地檢署時，面對記者詢問是否覺得冤枉，舉起右手似示意不想回答，報到後上樓接受檢察官訊問。張秉鈞不久後也被帶到地檢署，記者問他是被誣陷，並未回答，完成報到後也被帶上樓接受訊問。

張秉鈞涉案接受調查，震撼地方政壇。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，尚不清楚案情，要等檢調偵辦告一段落再來了解，衝擊選情程度也待評估。立委是中央黨部提名，現在「稍微怎麼樣，中央就會處理」，地方黨部插不上手。

國民黨基隆市立委參選人、市議員林沛祥說，在案情不明朗前不宜發表評論，等明天獲得更多資訊，再對外說明他的看法。

爭取民眾黨提名參選立委的謝立功表示，政治人物出來從政，服務社會大眾，應該要用更高的道德標準要求自己。全案尚在調查中，尊重司法調查，力求毋枉毋縱。