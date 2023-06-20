金錢豹袁昶平逃漏稅今獲1億元交保 1小時湊足重獲自由
台中知名酒商國泰洋酒勾結金錢豹等47間酒店逃漏稅近8億元，台中地檢署在今年3月間，起訴國泰洋酒負責人劉榮祺與6間酒店業者，4月28日再傳喚金錢豹負責人袁昶平及員工等8人後，聲押袁獲准，歷經54天羈押後，袁因身體狀況，今天獲得法院裁定以1億元交保，袁已在一小時內湊足後，在親友陪同下離開看守所。
袁歷經54天的羈押，檢察官認為羈押理由未消失，但因袁健康狀況不佳、年事已高，因此向法院聲請交保，台中地院今日下午4時許裁定袁以1億元交保，袁在下午5時湊足保金後，在親友陪同下離開。
檢方在今年4月底搜索後認定，袁昶平違反稅捐稽徵法以詐術逃漏稅捐罪、商業會計法明知不實填載會計憑證、以不正方法使財務報表不實等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，有羈押原因及必要。至於洪姓、蕭姓、林姓等會計員工分別諭知8至10萬元交保，其餘人等請回。
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