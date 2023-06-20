im.B詐欺查扣品第二波拍賣會 名牌酒、皮件、藝術品26日登場

im.B平台涉非法吸金25億元，行政執行署士林分署日前首場拍賣主嫌曾國緯收藏的144支紅酒拍得260萬元。第二波拍賣將在6月26日拍賣曾國緯犯罪所得響30年威士忌、愛馬仕、LV及雕塑藝術品等物。今下午3點至4時許在士林分署舉辦鑑賞會，為第2波拍賣會先揭開序幕。

第二波拍賣會查扣的變價物包含威士忌、愛馬仕、LV及雕塑藝術品等物，包含響17年2支、響30年11支、山崎225年威士忌7支、愛馬仕皮帶10條、愛馬仕盤1只、LV皮帶3條、茶具、雕塑藝術品等53件，分成47標拍賣。其中3件雕塑藝術品，為雕塑名家高孝午再生雕塑系列用「再生喚醒最初的自然」之作品，即「再生-鹿」及「再生-蝴蝶」。

士林分署指出，與台北地檢署加速辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」本月26日上午9點30分，將舉辦第二場「im Buying拍賣會」。拍賣會均由應買人到場喊價競標，只要出價最高且經台北地檢署同意，就有機會帶回喜歡的物件，相關應買條件請詳閱士林分署拍賣公告。