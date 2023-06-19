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逼夫妻踹共…IG發文「押到人紅包3萬」 他亂洩個資反要賠對方12萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄游姓男子和陳姓夫婦有網購糾紛，游男在個人IG張貼限時動態，留下陳男及馬姓妻子的個資及照片，還稱「押到人紅包3萬」、「捲款夫婦有夠可憐、Ｘ你娘」，被兩人一狀告上法院，向游男求償20萬元，高雄鳳山簡易庭審理後，認定游男侵害陳姓夫婦隱私權，判他要賠兩人共12萬元。

陳姓夫婦主張，游男前年5月間，先在IG限時動態發文，張貼陳男及馬姓妻子的生日、部分身份證字號及部分地址跟照片，不僅寫下「押到人紅包3萬」、「捲款夫婦有夠可憐、Ｘ你娘」，還將限動截圖張貼到200多人的LINE群組。

陳男及妻子認為游男貼文將他們夫妻的個資外洩，且發文還語帶恐嚇，已經侵害兩人隱私權、名譽權，陳男、馬女分別向游男求償10萬元。

鳳山簡易庭審理時，游男以書狀答辯，稱馬女自稱從事網購多年，卻對糾紛都無積極作為，他並不是第一個轉發他們夫妻個資的網友，發文是希望不要再有消費者受害，至於「押到人紅包3萬」，是希望有人若找到馬女，就會給答謝紅包３萬元，並沒有要煽動別人犯罪。

法官認為，若游男公開馬女、陳男個資，是希望不要再有消費者受害，那僅需揭露馬女對外銷售所用的名稱就好，沒必要一併揭露出生年月日、身分證字號及地址，此一行為已侵害陳男、馬女的隱私權。

至於「押到人紅包3萬」，法官則認為依社會觀念，會使人感受到行動自由受到威脅，語氣已含有強制性，已非單純希望馬女出來面對的程度，綜合事證，游男發文已侵害陳男、馬女隱私權及名譽權，判游應賠陳男7萬、馬女5萬，合計12萬元。可上訴。

游姓男子在IG發文，洩漏陳姓夫妻檔個資，被法院判要賠12萬元。本報資料照片
游姓男子在IG發文，洩漏陳姓夫妻檔個資，被法院判要賠12萬元。本報資料照片

紅包 個資

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