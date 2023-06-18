馬來西亞2男思鄉歡聚 機車雙載遭警攔騎車比後座倒楣

馬來西亞籍的王姓和洪姓男子，因思鄉相約歡聚，會後騎共享機車雙載，行經高雄市區路口時，未依規定兩段式左轉，遭警方攔查；警方聞到王身上有酒味，經酒測超過每公升0.6毫克，被依公共危險罪送辦，後座洪男則遭連坐罰，吞下可罰6000到1萬5000元罰單。

新興警分局五福二路派出所員警，前天凌晨3時35許，巡邏經過五福二路與仁愛二街路口，發現前方2名共乘共享機車的男子，未依兩段式違規左轉，於是趨前攔查。

警方靠近騎車的王姓男子（26歲）後，聞到他身上散發酒氣，詢問他是否有喝酒，王拿出證件，警方一看問你是外國人，王回「馬來西亞人，來台工作」。王說，因離家不遠，才提議騎機車返回租屋處。

由於王男吹感知器亮起紅燈，警方詢問王：「你不知道台灣不能酒駕？」王尷尬回「第一次」，警方告知王「中華民國的公共危險罪標準是0.25毫克」，當場對王施以酒測，結果超出每公升0.6毫克。

由於吳酒測值明顯超標，警方對王說，「很明顯已經違反中華民國的刑法的公共危險罪」，告知王的權利後，將他上銬，警詢後，依公共危險罪嫌送辦。另未依規定兩段式左轉，違反道路交通管理處罰條例第48條，開出可處600到1800元罰單。

同座的乘客洪男眼睜睜見王被警方移送法辦，他事後也因連坐罰，被警方開出可罰6000到1萬5000元罰單。