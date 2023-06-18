快訊

赤腳走路接地氣好處多？赤腳真的有益健康嗎？教授這麼說

遭控誘導學生發展感情 台大前教師李明璁：辭所有教職未來不再任教

藍基層焦慮持續蔓延 侯友宜陣營「整隊」步伐仍未明朗

馬來西亞2男思鄉歡聚 機車雙載遭警攔騎車比後座倒楣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

馬來西亞籍的王姓和洪姓男子，因思鄉相約歡聚，會後騎共享機車雙載，行經高雄市區路口時，未依規定兩段式左轉，遭警方攔查；警方聞到王身上有酒味，經酒測超過每公升0.6毫克，被依公共危險罪送辦，後座洪男則遭連坐罰，吞下可罰6000到1萬5000元罰單

新興警分局五福二路派出所員警，前天凌晨3時35許，巡邏經過五福二路與仁愛二街路口，發現前方2名共乘共享機車的男子，未依兩段式違規左轉，於是趨前攔查。

警方靠近騎車的王姓男子（26歲）後，聞到他身上散發酒氣，詢問他是否有喝酒，王拿出證件，警方一看問你是外國人，王回「馬來西亞人，來台工作」。王說，因離家不遠，才提議騎機車返回租屋處。

由於王男吹感知器亮起紅燈，警方詢問王：「你不知道台灣不能酒駕？」王尷尬回「第一次」，警方告知王「中華民國的公共危險罪標準是0.25毫克」，當場對王施以酒測，結果超出每公升0.6毫克。

由於吳酒測值明顯超標，警方對王說，「很明顯已經違反中華民國的刑法的公共危險罪」，告知王的權利後，將他上銬，警詢後，依公共危險罪嫌送辦。另未依規定兩段式左轉，違反道路交通管理處罰條例第48條，開出可處600到1800元罰單。

同座的乘客洪男眼睜睜見王被警方移送法辦，他事後也因連坐罰，被警方開出可罰6000到1萬5000元罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬來西亞籍王姓和洪姓男子思鄉相約歡聚，騎機車雙載遭警攔查，騎車的王男被警方發現酒駕。記者石秀華／翻攝
馬來西亞籍王姓和洪姓男子思鄉相約歡聚，騎機車雙載遭警攔查，騎車的王男被警方發現酒駕。記者石秀華／翻攝
馬來西亞籍王姓和洪姓男子思鄉相約歡聚，騎機車雙載遭警攔查，騎車的王男被警方發現酒駕。記者石秀華／翻攝
馬來西亞籍王姓和洪姓男子思鄉相約歡聚，騎機車雙載遭警攔查，騎車的王男被警方發現酒駕。記者石秀華／翻攝
馬來西亞籍王姓和洪姓男子思鄉相約歡聚，騎機車雙載遭警攔查，騎車的王男被警方發現酒駕。記者石秀華／翻攝
馬來西亞籍王姓和洪姓男子思鄉相約歡聚，騎機車雙載遭警攔查，騎車的王男被警方發現酒駕。記者石秀華／翻攝

馬來西亞 罰單 酒測

延伸閱讀

在馬來西亞一飯店性侵女子 陸男竟嗆：我性侵、殺人都沒問題

USB傳輸線藏毒 警查6.3公斤愷他命逮3人送辦

管它中美如何緊繃？從馬斯克到比爾蓋茲…半年逾40位大老闆訪北京

影／騎車滑手機遭新北警攔查一臉緊張 原來口袋藏一堆毒品

相關新聞

老婆北上偷吃房仲男 律師尪出招！1撇步成功告倒小王

張姓房仲在網路聊天室認識高雄楊姓律師的妻子，2019年間張男多次邀請楊妻北上，還大膽要求楊妻在高鐵車上廁所脫掉內衣褲，楊...

台中色男佯包養拍4少女裸照 惡劣「試車」拍群交片遭訴

台中市蔡姓男子3年前涉假借「包養」、「介紹客人」等理由，拍攝4名16、17歲少女裸照，甚至以「要拍影片供客人挑選」為由，...

ATM吐出1萬元橫財　新竹女取走遭判刑倒賠1萬2

新竹一名鍾姓女子今年3月在郵局ATM領錢時，因工程師正在測試機台故障誤吐1 萬元，鍾女發現「天外飛來橫財」，立即將1萬元...

馬來西亞2男思鄉歡聚 機車雙載遭警攔騎車比後座倒楣

馬來西亞籍的王姓和洪姓男子，因思鄉相約歡聚，會後騎共享機車雙載，行經高雄市區路口時，未依規定兩段式左轉，遭警方攔查；警方...

沒加班費拍出勤紀錄向勞工處申訴 科技公司竟索賠60萬

新竹一名在半導體零件供應商擔任業務專員的劉姓女子，因不滿已通過內部考試又遭公司刁難再考，於是翻拍考卷向同事抱怨，後來又因...

聯結車變換車道釀連環車禍 司機認沒怎麼樣肇逃判刑7月

林姓男子駕駛聯結車在國道變換車道時，與葉女的轎車發生碰撞後駛離現場，接著後方3輛車連環追撞，3人受傷。林男被控肇事逃逸，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦