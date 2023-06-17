「大巨蛋案」趙藤雄一審判7年 高院裁定延長出境出海防逃亡

台北市財政局前局長李述德、遠雄企業團實際負責人趙藤雄等6人被控違反證券交易法而遭限制出境出海，因限制期間將屆，台灣高等法院裁定6人均自6月19日起延長出境、出海限制8月，而趙藤雄、實際掌控經營勝益營造公司的新北市議員周勝考、內政部營建署簡任秘書洪嘉宏仍須定期向派出所報到。

本裁定源自「大巨蛋案」等案，台北地方法院去年10月判趙藤雄7年，李述德9年、周勝考10年徒刑。

高院認為李述德一審被認定犯貪汙治罪條例圖利罪，周勝考、洪嘉宏犯對於職務上行為收受賄賂或不正利益罪，被告趙藤雄、許自強所犯涉證券交易法非常規交易其犯罪所得金額達1億元以上罪及特別背信其犯罪所得金額達1億元以上罪，被控涉圖利罪的許銘文一審雖無罪，但檢方提上訴，趙藤雄、許自強、許銘文犯罪嫌疑重大。

因被告所涉之罪為最輕本刑為5年或7年徒刑重罪，高院認為重罪常伴有高度逃亡風險，趨吉避凶是人性，這些被告或曾為中高階公務員、或為民意代表、或為企業負責人和中高階主管，有一定資力和人脈，具有逃亡境外能力，有可能逃亡出境。

為保障司法權有效行使和維護公共利益，目前案件繫屬二審，高院認為有必要限制出境、出海。