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新北檢再抄「江媽炒房團」 驚見3銀行、4行員涉案詐2億

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

廖姓女子與江姓丈夫組成「江媽炒房團」，藉詐貸將同夥金富建商建案房價炒高牟利。新北地檢署本月14日指揮警方與調查官發動第二波搜索，兵分15路針對新光銀行、聯邦銀行、上海儲蓄銀行等三家銀行的4間分行搜索，帶回15名被告與3證人，複訊後江姓、張姓、魏姓行員等三人聲押禁見獲准，其餘人分別以5至50萬元交保。

廖女與丈夫江男共組「江媽炒房團」，在2017年至2021年間利用投資房地產致富、小成本購屋等話術，在各地開多場講座，邀請聽講民眾向銀行申貸，購買金富建設的建案。

部分民眾沒有固定職業或財力，廖等人竟勾結新光銀行、聯邦銀行、上海儲蓄銀行等三家銀行的四間分行4名行員，偽造申貸戶職業、墊高貸款金額，並以假的高額房價進行實價登錄，藉此將金富建設的建案炒高，詐貸金額高達2億餘元。

廖女在新冠肺炎疫情期間因染疫離世，新北地檢署檢察官周懿君去年7月19日指揮警方搜索江男住所、金富建設劉姓負責人公司、住所等處，查扣電腦主機等多項證物，從證物發現疑有銀行行員涉案，本月14日再發動第二波搜索，兵分15路針對新光銀行、聯邦銀行、上海儲蓄銀行等三家銀行的4間分行搜索，帶回15名被告與3證人，複訊後主嫌江男、張姓行員、魏姓行員等三人被聲押禁見裁准，其餘分別以50萬至5萬元不等交保。

江媽炒房集團廖姓女子與江姓丈夫組成「江媽炒房團」，藉詐貸將同夥金富建商建案房價炒高。新北地檢署前天二度行動，複訊後主嫌江男、張姓行員、魏姓行員等三人被聲押禁見裁准，其餘分別以50萬至5萬元不等交保。圖／聯合報系資料照
江媽炒房集團廖姓女子與江姓丈夫組成「江媽炒房團」，藉詐貸將同夥金富建商建案房價炒高。新北地檢署前天二度行動，複訊後主嫌江男、張姓行員、魏姓行員等三人被聲押禁見裁准，其餘分別以50萬至5萬元不等交保。圖／聯合報系資料照

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