國民黨賣舊中央黨部遭黨產會追徵11.39億 最高行政法院廢棄、發回

不當黨產處理委員會認定國民黨「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，向國民黨追徵出售不當黨產價額11億3972萬元，國民黨不服提告，台北高等行政法院認黨產會追徵合法，判國民黨敗訴。國民黨上訴，最高行政法院認為有再調查審認必要，今廢棄、發回更審。

黨產會指國民黨在1966年與財政部簽訂借用契約，將位於中山南路11號的建物供辦公廳使用，1971年11月30日期滿後未再續借；1983年才再訂約承租，並於1990年申請承購該不動產，當年6月買下、取得所有權。國民黨後來拆除原建築，並於1998年改建成黨部大樓，2006年3月將土地及建築物以23億元賣給財團法人張榮發基金會。

台北高等行政法院認為國民黨取得不動產的歷程，不僅借用、租賃及承購行為，不符合當時的國有財產法規定，就算形式上看來合法，但自國家取得這些財產，並利用累積成政黨財產，違反憲法所彰顯自由民主憲政秩序價值，符合黨產條例中「不當取得財產」定義。

國民黨不服，上訴最高行政法院。最高行認為，依黨產條例第5條第1項、第2項規定，不當財產的取得原因，限於「以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式」取得的財產，不包括「黨費、政治獻金、競選經費之捐贈、競選費用補助金及其孳息」等正當取得的財產。不當財產的範圍，限於「自1945年8月15日起至黨產條例公布日（2016年8月10日）」尚存在之「現有財產」；以及黨產條例公布雖非現有財產，然是在威權統治時期「以無償或交易時顯不相當之對價取得之財產」。

國民黨1990年6月底承購土地及原建物，1995年4月將原建物拆除，1998年重新蓋大樓，2006年3月24日將房地買給張榮發基金會，最高行認為土地及原建物在2016年8月10日黨產條例公布施行時已非國民黨所有的財產，而是第三人張榮發基本會所有，應適用黨產條例第5條第2項規定，而非同條第1項。

此外，國民黨1990年間承購房地，其中土地的計價是財政部依當時土地公告現值加計2成，即3億7404萬元出售；而原建物部分計價是按台北市稅捐稽徵機關查估，當年度價額307萬元，最高行認為沒說明是否為「交易時顯不相當之對價取得之財產」。

最高行指出，黨產會究竟是依黨產條例第5條第1項或第2項規定來認定房地為不當取得的財產？如果是後者，怎麼認定是以「交易時顯不相當之對價」所取得？一審沒釐清，因此廢棄、發回。