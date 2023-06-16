騎車未讓行人及罰單共欠繳19萬 男子機車被查封
台中市簡姓男子4年前在北市騎機車未停讓行人遭裁罰新台幣1500元，他連同其他罰單共19萬餘元未繳，行政執行署台中分署今天查封他的機車，若仍未繳將拍賣車輛抵償。
行政執行署台中分署今天發布新聞稿表示，設籍台中市的簡姓男子於民國108年間騎機車行經台北市中山北路，因未停讓行人被裁罰1500元，罰單開立後，簡男拒不繳納，連同名下汽車行駛高速公路未繳納通行費、路邊停車費及其他違規罰單，共計19萬餘元未繳納。
案件於去年5月間陸續移送行政執行署台中分署執行。台中分署表示，簡男未停讓行人被裁罰案件，先前移送後，即執行簡男存款債權及商業保險契約解約金，但無具體成果，經清查簡男財產狀況，發現名下有登記1台車齡6年的機車，經掌握車輛停放地點，今天派員前往執行。
台中分署人員上午至簡男的戶籍地執行，雖簡男未在場，但經承辦人員與簡男同住的家屬溝通後，將簡男名下的機車查封，並移至查封車輛保管場保管，簡男如仍未繳納罰單，或提出合理的清償計畫，台中分署將擇期拍賣車輛以抵償欠繳的罰鍰。
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