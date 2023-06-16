快訊

國民黨賣舊中央黨部遭黨產會追徵11.39億 最高行政法院廢棄、發回

騎車未讓行人及罰單共欠繳19萬 男子機車被查封

中央社／ 台中16日電

台中市簡姓男子4年前在北市騎機車未停讓行人遭裁罰新台幣1500元，他連同其他罰單共19萬餘元未繳，行政執行署台中分署今天查封他的機車，若仍未繳將拍賣車輛抵償。

行政執行署台中分署今天發布新聞稿表示，設籍台中市的簡姓男子於民國108年間騎機車行經台北市中山北路，因未停讓行人被裁罰1500元，罰單開立後，簡男拒不繳納，連同名下汽車行駛高速公路未繳納通行費、路邊停車費及其他違規罰單，共計19萬餘元未繳納。

案件於去年5月間陸續移送行政執行署台中分署執行。台中分署表示，簡男未停讓行人被裁罰案件，先前移送後，即執行簡男存款債權及商業保險契約解約金，但無具體成果，經清查簡男財產狀況，發現名下有登記1台車齡6年的機車，經掌握車輛停放地點，今天派員前往執行。

台中分署人員上午至簡男的戶籍地執行，雖簡男未在場，但經承辦人員與簡男同住的家屬溝通後，將簡男名下的機車查封，並移至查封車輛保管場保管，簡男如仍未繳納罰單，或提出合理的清償計畫，台中分署將擇期拍賣車輛以抵償欠繳的罰鍰。

罰單 台中市 北市

延伸閱讀

未停讓行人裁罰案加強執行 不繳罰單從帳戶收取

洗刷行人地獄惡名 彰化執行署火速執行45件裁罰案件

騎士不讓行人挨罰拒繳 嘉義分署欲扣押財產逼繳清

持有大彎北段商業宅遭罰10萬 女子不繳遭查封房產

相關新聞

「台版特斯拉」董座沈瑋掏空4.8億 繳7000萬保證金得出國12天

曾發表首款電動概念車「Thunder Power」喊話成為「台版特斯拉」的淳紳公司董事長沈瑋，因投資研發嚴重虧損，以非常...

新北檢再抄「江媽炒房團」 驚見3銀行、4行員涉案詐2億

廖姓女子與江姓丈夫組成「江媽炒房團」，藉詐貸將同夥金富建商建案房價炒高牟利。新北地檢署本月14日指揮警方與調查官發動第二...

國民黨賣舊中央黨部遭黨產會追徵11.39億 最高行政法院廢棄、發回

不當黨產處理委員會認定國民黨「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，向國民黨追徵出售不當黨產價額11億3...

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

國軍台中總醫院骨科主任林建中涉貪2月家中被搜出2300萬元現金遭收押，台中地檢署追查發現同院醫療部主任賴金湖也捲入，5月...

搜索未排除律師與被告秘密溝通文件 憲法法庭判違憲

理律法律事務所12年前被檢調搜索、扣押文件和電子郵件，認為刑事訴訟法有關搜索、扣押規定有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今判...

民進黨高市議員黃明太捲炒股案 檢方諭令200萬交保

民進黨高雄市議員黃明太涉炒股案，檢調昨執行搜索，約談黃及其家人共8人，檢調查出黃利用親友帳戶於盤前、盤中異常下單，並利用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦