快訊

中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

未停讓行人裁罰案加強執行 不繳罰單從帳戶收取

中央社／ 彰化縣16日電

落實行人優先交通安全政策，行政執行署彰化分署加強執行未停讓行人裁罰案，違規者逾期不繳罰單經移送強制執行，接獲扣押命令仍不理，執行署就自當事人帳戶直接足額收取。

改善「行人地獄」狀況除人行空間改善、警方加強執法，法務部行政執行署也專案列管加強執行未停讓行人裁罰案件，執行署彰化分署今天下午發布新聞稿表示，已受理45件未停讓行人裁罰案件列管執行，針對不繳清罰單的違規者扣押存款、薪資，已有7件完全徵起。

彰化分署指出，台中市42歲鄭姓女子駕駛小客車行經台灣大道及文心路口轉彎未暫停禮讓行人優先通行，經台中市警察局交通大隊開單舉發，裁處新台幣2600元逾期未繳，移送彰化分署執行，彰化分署通知鄭女於去年12月13日到場繳納，但鄭女未到場、未繳納，彰化分署因此核發執行命令，今年5月8日從存款足額收取。

除此之外，台中市48歲施姓女子騎機車行經台中市美村路與明義街口轉彎未禮讓行人，警方開單舉發，由交通部公路總局台中區監理所裁罰1500元，施女不理會，案件移送彰化分署執行，施女經通知仍不理，分署依法扣押存款，今年5月31日足額收取。

彰化分署表示，民眾對罰單或分署傳繳通知未理會，將進一步採取扣押存款、薪資、股票，或至住居所現場執行，將持續加強未停讓行人裁罰案執行；違規者首先接獲扣押命令，若超過時限仍不處理，將再收到收取公文通知自帳戶收取應繳交通罰鍰總額。

彰化 台中市 罰單 行人地獄

延伸閱讀

洗刷行人地獄惡名 彰化執行署火速執行45件裁罰案件

騎士不讓行人挨罰拒繳 嘉義分署欲扣押財產逼繳清

行人優先號誌效果好能普設？ 中市府：須評估路口特性

緝私條例裁罰金高 執行署與關務署建立常態聯繫窗口

相關新聞

「台版特斯拉」董座沈瑋掏空4.8億 繳7000萬保證金得出國12天

曾發表首款電動概念車「Thunder Power」喊話成為「台版特斯拉」的淳紳公司董事長沈瑋，因投資研發嚴重虧損，以非常...

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

國軍台中總醫院骨科主任林建中涉貪2月家中被搜出2300萬元現金遭收押，台中地檢署追查發現同院醫療部主任賴金湖也捲入，5月...

搜索未排除律師與被告秘密溝通文件 憲法法庭判違憲

理律法律事務所12年前被檢調搜索、扣押文件和電子郵件，認為刑事訴訟法有關搜索、扣押規定有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今判...

民進黨高市議員黃明太捲炒股案 檢方諭令200萬交保

民進黨高雄市議員黃明太涉炒股案，檢調昨執行搜索，約談黃及其家人共8人，檢調查出黃利用親友帳戶於盤前、盤中異常下單，並利用...

不是自己慣用的保險套！人夫揭穿妻子帶小王回家嘿咻

台中范姓人妻背著先生上網約林姓小王發生性行為，結果范的先生回家驚見床上有個已拆封的保險套，且不是自己和老婆常用的品牌，當...

高雄父母訓打小孩成傷、朋友也加入 3人都有罪

蔡姓女子與丈夫因念小學的兒子偷錢，又發覺兒子改聯絡簿，拿藤條鞭打兒子，後來社工見男童身上有不少傷痕，得知連蔡女的朋友也加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦