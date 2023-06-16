「台版特斯拉」董座沈瑋掏空4.8億 繳7000萬保證金得出國12天

曾發表首款電動概念車「Thunder Power」喊話成為「台版特斯拉」的淳紳公司董事長沈瑋，因投資研發嚴重虧損，以非常規交易、隱匿財報等方式，掏空公司4億8000萬元，被檢方起訴，案件在法院審理中；沈瑋以處理轉投資公司上市事務為由，聲請解除限制出境，台北地方法院裁定沈瑋提出7000萬元保證金後，准自6月18日至29日解除限制出境、出海。

淳紳公司首台新能源純電動車「Thunder Power」，由義大利著名跑車製造商Zagato擔綱造型設計，2017年2月在大陸江西省贛州完成公路路測，正式投入量產，同月首次回台亮相，號稱要打造台版特斯拉。

沈瑋涉利用被駁回的GPS專利技術，作價入股淳紳子公司香港商「昶洧」(TPHK)，陸續移轉淳紳重要研發成果及資產至昶洧，也調度淳紳員工到昶洧工作等，安排採購電池包專利使用權」、代理銷售電動轎跑車、採購零組件等名義非常規交易，掏空4億8000萬元；檢方依違反證券交易法非常規交易、特別背信等罪嫌起訴。

沈瑋聲請解除限制出境、發還台灣及香港護照，指出他為了淳紳公司營運發展，有出境至香港、新加坡親自處理轉投資公司Thunder Power Holdings Limited於美國以SPAC方式上市的需求及必要。