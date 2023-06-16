房東被當小偷？他撂人侵門踏戶強索「遮羞費」100萬

台中楊姓男子聽聞友人懷疑劉姓房東偷他財物，撂來6人侵門踏戶假借談判逼劉簽立100萬元本票當「遮羞費」，連一旁拿手機側錄的張姓女房客被發現也遭恐嚇強索17萬元，後來楊頻上門向劉姓房東討債，住客不堪其擾報案，警方逮到楊等6人依組織、恐嚇等送辦，檢方命楊16萬元交保。

台中市刑大偵六隊調查，全案起因於陳姓男子和張姓女友在西區中華路向劉姓房東承租套房，2人住了1年多常覺得財物有短少，甚至連相機都不翼而飛，但觀察窗戶、大門鎖頭都沒被破獲或侵入痕跡，且鑰匙僅他們和房東持有，懷疑劉姓房東是小偷。

其他住客聽聞也有同感，但眾人沒有報案反而聯繫有詐欺、洗錢等前科的楊姓男子（34歲）私下處理，包括楊在內一共4男2女去年11月跑到事發租屋處，仗著人多勢眾強行闖入，並質疑劉姓房東偷房客東西，命他簽立100萬元的本票當作遮羞費才肯放人。

談判過程中，當初反應東西被偷的張姓女房客邊拿手機側錄，楊男發現又將目標轉向她，表示萬一畫面外流今天的事就會曝光，又借機強索張女及其陳姓男友17萬元現金；後來楊又不斷上門要求劉依本票付錢，警方今年4月獲報蒐證，5月持搜索票逮到楊等6人全數送辦。

另外，台中市刑大科偵隊也查獲蔡姓男子為首的詐團、水房，因去年有民眾加入詐團創設的投資群組，還假冒投資名人阮慕驊名義取信民眾，被害人3個多月就陸續砸了600萬進去，帳面上雖看似大有獲利實際想了結變現時才驚覺遭封鎖，損失慘重。

警方前後逮捕蔡姓主嫌等4人，並金流發現合作的轉帳水房再逮到3人，並查扣現金21萬元、電腦、手機及金融帳本等證物，依詐欺罪嫌送辦。