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基進黨指旺旺三中收中國巨額補助款已合理查證 中視求償100萬遭駁回

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

基進黨去年6月在臉書、官網，發文指旺旺三中集團過去收受中國巨額補助款，中視認為基進黨未查證就發表不實言論，求償1百萬元、刪文登報澄清。士林地方法院認為，雖不能證實言論是否真實，但基進黨已有合理查證，不成立侵權行為，原告之訴駁回。

中視主張，2022年6月10日，台灣基進黨臉書在臉書和官網發表「過去以來，我們一直呼籲必須正視中國影響力滲入台灣媒體的問題，例如旺旺三中（中天、中視、中時）集團過去收受中國巨額補助款，言論長期親中甚或淪為中國大外宣傳聲筒」等言論。

中視主張「中國旺旺」與台灣「旺旺中時媒體集團」互不隸屬，中國旺旺為港資企業接受中國獎勵投資補貼，與中視所屬台灣「旺旺中時媒體集團」完全無涉。基進黨未經查證就在臉書發布不實言論，讓民眾誤會中視收受中共補助，甚至為中共宣傳，嚴重汙衊媒體公信力並侵害名譽、商譽，請求100萬元、刪除文章，並在三大報、基進黨臉書官網，連續三天刊登澄清啟事。

基進黨主張，旺旺集團為跨國型企業，除食品本業，跨足媒體產業，在台灣有中時、中天、中視等多家媒體，規模龐大，眾所皆知，是否政治力介入是否遭操縱社會輿論等，均與公眾利益有關，應為可受公評之事；且依2019年到2021年間多家媒體報導，前立委羅文嘉等人的言論、相關報導，加上台北地方法院的判決裁定等，已善盡相關查證義務，善意發表言論。

士林地院審酌，基進黨依旺旺中時官網資料、神旺投資、旺旺食品公司資料、媒體報導、及法院裁定等內容，雖然不能證實「旺旺三中集團過去收受中國鉅額補助款...」等言論為真實，「言論長期親中或淪為中國大外宣傳聲筒」等文字則為可受公評之事的評論，基進黨已盡合理查證義務，有相當理由確信發言陳述內容真實，均不具有侵害中視的名譽權或商譽之不法性，不成立侵權行為，原告之訴駁回。可上訴。

基進黨 中國旺旺 中共

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