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酒駕男被警攔查謊報身分躲通緝 臉上一道疤露餡罪加一等
台中警方上周巡經北屯時，發現林男騎機車搖晃，有酒容、酒氣，警方攔查，林男酒精濃度超標，林男辯稱未帶身分證，僅報出身分證號，警方發現，系統相片顯然有異，有多「一道疤」，但林仍堅持，林被帶回按指紋後，除已被通緝外，另涉公危、偽造文書，罪加一等。
台中市交大第二中隊警員蔡翔凱、陳啟宏6日上午巡邏時，在北屯區東山路發現林姓男子騎機車搖晃，且面有酒容、散發渾身酒氣，經警方攔查後，發現林男的酒精濃度達每公升0.30毫克，已達公共危險罪程度。
警方查驗身分時，林男辯稱，自己未帶身分證件，僅提供證號讓警方查詢，警方帶回駐地查驗身分時，與警方系統上的國民身分證照片不盡相符。
警方一再向林男詢問，是否為所告知警方姓名本人，也告誡林男，如果謊報他人身分，另外會有偽造文書的刑責，聽完警方規勸後，林男仍堅持是提報身分證號的男子，在經過警方按捺指紋後，發現林男並他口中提報身分證號之人，而且還因另涉公共危險罪，已被判刑7月，今年初因未到案執行，已被地檢署發布通緝。
林男解釋，自知已被地檢署通緝，所以才不敢報自己的身分，因擔心住院妻子無人照顧，才謊報弟弟的身分證字號，以為自己與弟弟的面容相似，家中資料都一樣，以為可以瞞騙過關，不知道警方從照片臉上的一道疤痕起疑，讓他露餡。
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