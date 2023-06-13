彭文正質疑蔡英文博士論文是假遭起訴 告檢察官求償200萬吞敗

媒體人彭文正多次質疑蔡英文總統博士論文真偽，被檢方依加重誹謗罪嫌起訴，法院通緝中；彭文正認為檢察官黃偉向蔡英文論文團隊取得倫敦大學信函，充當東吳大學信函，偽造、變造證據，再度提告求償200萬元，台北地方法院判決敗訴，可上訴。

彭文正多次質疑蔡英文博士論文及學位真實性，蔡英文2019年委任律師提告加重誹謗罪嫌，檢方認為彭文正因對蔡英文心生怨懟，為求節目有更高點閱率、增加收益，未盡查證義務，即發表不實言論，且言論有高度影響力，應課以較高查證義務，起訴彭文正。

彭文正主張，黃偉偵辦他的案件時，非法向蔡英文論文團隊取得1990年4月9日倫敦大學信函後，以此充作東吳大學信函，再將取得的相關文件第149頁變更為第151頁，以手寫第149頁替換成倫敦大學1984年2月8日信函，認為黃偉偽造、變造或湮滅證據，提告求償200萬元。

台北地院未經言詞辯論程序，認為檢察官因執行職務侵害人民自由或權利，且就參與審判的案件犯職務上之罪，經判決有罪確定，才需負損害賠償責任，黃偉是追訴犯罪的公務員，並未因偵辦彭文正案件被追訴或經判決有罪確定，因此彭文正不得請求損害賠償責任，彭文正起訴主張與法律構成要件不符，故不經言詞辯論程序，判決駁回。