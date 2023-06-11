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只因紙箱沒放好…桃園女慘遭恐怖同事「抓胸撞牆掌摑」

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名黃姓男子前年6月下班時，只因女同事沒有把紙箱放好，在公司茶水間徒手抓扯女同事胸口，將她推去撞牆，還徒手掌摑臉頰，試圖阻擋她下班，造成女子身上多處受傷。桃園地院認為黃男僅因口角就動手毆人，又未能與被害人和解，依涉犯刑法傷害罪處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書指出，前年6月11日下午5點30分女同事正要打卡下班，在茶水間遇到黃男要求「你給我去出貨區」，認為她沒有把紙箱放好，不准她下班；當下女同事要求下周找主管一起處理，雙方爆發口角，黃男為了阻擋對方離開茶水間，以手抓著女同事胸口往牆壁上撞，隨後再掌摑其左臉頰，造成她左臉、上胸臂及左前臂挫傷、左前臂瘀傷、上胸臂及左手擦傷。

當下其他同事聽聞巨大爭吵聲趕緊進門查看，目睹黃男用手推女同事肩膀至牆面，再用力賞巴掌，痛批他「怎麼可以打女生」，黃男卻辯稱是自保。事後女同事到醫院驗傷，向龜山分局報案，桃園地檢署檢察官偵查起訴。

桃園地院審理，認為黃男因細故與女同事發生口角，憤而徒手傷害對方，並以此強暴方式妨害女同事離去，所為顯不可取，黃男犯後否認犯行、未與女同事和解並賠償其損害，同時觸犯刑法強制罪及傷害罪，審酌後從一重論以傷害罪處拘役30日，得易科罰金3萬元。

桃園地方法院。圖／本報資料照
桃園地方法院。圖／本報資料照

桃園 傷害罪 女生

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