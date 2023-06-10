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論文抄襲案／林智堅捐30萬做公益 余正煌同意撤告

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

余正煌與林智堅的律師發表聯合聲明。記者王聖藜／攝影
余正煌與林智堅的律師發表聯合聲明。記者王聖藜／攝影
新竹市前市長林智堅論文抄襲案，調查局調查官余正煌提刑事自訴，指控林智堅違反著作權法；台北地院昨安排兩人當面調解，雙方溝通四十分，調解超過兩小時，林同意捐款卅萬元給公益團體，余同意撤告。

調解庭結束，雙方律師發表聯合聲明「余正煌、林智堅經雙方當面充分溝通，化解歧見。本人林智堅願就台大碩士論文一案造成社會紛擾深感抱歉，並對余正煌先生及其家人造成諸多困擾深感不捨」。

「本人﹙林智堅﹚過去在媒體上針對余正煌先生的批評，並不恰當，本人誠心希望今日雙方調解成立後，雙方之一切生活回歸正常並順心如意」。

余正煌的律師吳俊達說，林智堅與余正煌單獨聊了四十分鐘，林向余表示一些想法跟歉意，和解內容有三，即發表共同聲明、林願照余的指示捐款卅萬元給公益團體，以及余撤回著作權案與在台北地檢署的誹謗案。

林智堅去年被踢爆中華大學、台大論文皆為抄襲；其中台大論文是抄襲余正煌作品，余認為林學術詐騙，更沒對抄襲說道歉，向北院自訴林違反著作權法。

余正煌 林智堅 論文抄襲

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