桃園托嬰中心又傳虐童！男嬰遭施暴腦損嘔吐 2保育員被起訴

桃園龜山一名7個月大的陳姓男嬰去年1月自托嬰中心返家後，突然嘔吐不止，由於事發正值疫情期間，家長擔心男嬰確診緊急送醫，未料竟是在托嬰中心遭人施暴造成腦損，而且施暴者還是照顧他的李姓及楊姓2名保育員；桃園地檢署偵辦此案，今依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴李、楊2人。

桃園市政府社會局表示，本案去年3月已做行政處分，李姓保育員是裁罰6萬元、停職1年，楊姓保育員則是停職2年並公告姓名。

檢警調查，22歲的李姓保育員和25歲的楊姓保育員在龜山某托嬰中心任職，2人明知男嬰發育未完全，須以護頸環報方式移動，卻在去年1月間多次快速舉起男嬰又重放，不但未保護其頸部，後來還拉著男嬰手臂前後搖晃，甚至抓著對方撞擊遊戲軟墊，以及直接用手臂推撞男嬰，導致男嬰頭部因搖晃受有傷害。

醫院診斷男嬰因外力受有雙側硬腦膜下積液、右頂葉腱膜下血腫等傷害，但李、楊2人矢口否認犯行；李女辯稱沒有抓著男嬰手臂拖行，也沒有讓男嬰頭部受到搖晃或撞擊遊戲軟墊，楊女則稱是男嬰自己出力導致受傷，但檢方調閱監視器畫面和醫院鑑定報告後，未採信2人說法。