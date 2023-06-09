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桃園托嬰中心又傳虐童！男嬰遭施暴腦損嘔吐 2保育員被起訴
桃園龜山一名7個月大的陳姓男嬰去年1月自托嬰中心返家後，突然嘔吐不止，由於事發正值疫情期間，家長擔心男嬰確診緊急送醫，未料竟是在托嬰中心遭人施暴造成腦損，而且施暴者還是照顧他的李姓及楊姓2名保育員；桃園地檢署偵辦此案，今依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴李、楊2人。
桃園市政府社會局表示，本案去年3月已做行政處分，李姓保育員是裁罰6萬元、停職1年，楊姓保育員則是停職2年並公告姓名。
檢警調查，22歲的李姓保育員和25歲的楊姓保育員在龜山某托嬰中心任職，2人明知男嬰發育未完全，須以護頸環報方式移動，卻在去年1月間多次快速舉起男嬰又重放，不但未保護其頸部，後來還拉著男嬰手臂前後搖晃，甚至抓著對方撞擊遊戲軟墊，以及直接用手臂推撞男嬰，導致男嬰頭部因搖晃受有傷害。
醫院診斷男嬰因外力受有雙側硬腦膜下積液、右頂葉腱膜下血腫等傷害，但李、楊2人矢口否認犯行；李女辯稱沒有抓著男嬰手臂拖行，也沒有讓男嬰頭部受到搖晃或撞擊遊戲軟墊，楊女則稱是男嬰自己出力導致受傷，但檢方調閱監視器畫面和醫院鑑定報告後，未採信2人說法。
檢方認為，李、楊2人身為專業托育人員，明知男嬰未滿1歲，頭頸需特別保護，卻在沒有保護頭頸部位的情況下，快速將對方舉起又重放，甚至撞擊遊戲軟墊，主觀上顯有傷害故意，由於2人犯後否認，態度不佳，因此也建請法院從重量刑。
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