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5億賴姓高中生命案社會矚目 賴母今收到兒子的畢業證書

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市身價五億的賴姓男高中生墜樓案引起社會矚目，賴男的生母今天收到賴男生前就讀高中學校所寄來的高中畢業證書，並且附上畢業班同學所寫的小卡片，卡片裡頭，很多同學都表示震驚與不捨，有的回憶高中生活點滴，也有的寫道「一路好走」。

賴姓男高中生上月4日，與夏姓男子登記結婚兩小時後，從夏男位於北屯區旱溪西路的大樓墜落身亡，台中地檢署在6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、1000多種毒物反應，肋骨斷裂刺破內臟符合高處墜落致死。

賴母委任律師許維智，並委託中山附醫法醫科主任高大成勘驗遺體，質疑死因與案情矛盾、檢測毒物數不夠多，將具狀再聲請調查疑點。賴母表示，感謝關心此案的台灣人民，「要還兒子一個公道」

許哲維表示，賴男今年以繁星考取台中某大學，對大學生活充滿期待，生前還曾向賴母表示要在學校附近租屋、讓賴母常去他的租屋住、玩。

賴姓男高中生墜樓案引社會矚目，賴母今天收到賴男高中畢業證書，並且附上畢業班同學所寫的小卡片。圖／賴母提供
賴姓男高中生墜樓案引社會矚目，賴母今天收到賴男高中畢業證書，並且附上畢業班同學所寫的小卡片。圖／賴母提供
賴姓男高中生墜樓案引社會矚目，賴母今天收到賴男高中畢業證書，並且附上畢業班同學所寫的小卡片。圖／賴母提供
賴姓男高中生墜樓案引社會矚目，賴母今天收到賴男高中畢業證書，並且附上畢業班同學所寫的小卡片。圖／賴母提供

台中市 畢業證書

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