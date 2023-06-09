5億賴姓高中生命案社會矚目 賴母今收到兒子的畢業證書
台中市身價五億的賴姓男高中生墜樓案引起社會矚目，賴男的生母今天收到賴男生前就讀高中學校所寄來的高中畢業證書，並且附上畢業班同學所寫的小卡片，卡片裡頭，很多同學都表示震驚與不捨，有的回憶高中生活點滴，也有的寫道「一路好走」。
賴姓男高中生上月4日，與夏姓男子登記結婚兩小時後，從夏男位於北屯區旱溪西路的大樓墜落身亡，台中地檢署在6日公布法醫解剖報告未檢出酒精、1000多種毒物反應，肋骨斷裂刺破內臟符合高處墜落致死。
賴母委任律師許維智，並委託中山附醫法醫科主任高大成勘驗遺體，質疑死因與案情矛盾、檢測毒物數不夠多，將具狀再聲請調查疑點。賴母表示，感謝關心此案的台灣人民，「要還兒子一個公道」
許哲維表示，賴男今年以繁星考取台中某大學，對大學生活充滿期待，生前還曾向賴母表示要在學校附近租屋、讓賴母常去他的租屋住、玩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言