澳豐基金倒閉 北檢漏夜偵訊 董座曾奎銘不排除強制處分
兆富財管顧問公司董事長曾奎銘自2019年起，涉嫌未經主管機關金管會同意，違反對外販售澳豐集團AA基金等境外基金。台北地檢署昨天指揮調查局台北市調處，兵分16路搜索，並約談曾男及公司經理、襄理及業務主管共15人，全案依涉犯證券投資信託及顧問法從事或代理募集、銷售境外基金罪偵辦。檢方晚間持續偵訊，涉案人士各以10萬至50萬元交保，曾奎銘不排除強制處分。
上月底澳豐金融集團（AYERS Alliance Financial Group Limited，A.A.F.G）在官網公告2則訊息，1則是宣布「澳豐金融集團自願放棄經營」，第2則是「澳豐金融集團旗下力量基金（Spectra SPC Powerfund）清算」，等同宣告握有千億元規模的澳豐金融集團倒閉，全球1.3萬名投資人血本無歸，國內也有10家上市櫃公司因此曝險。
昨天遭搜索、約談的兆富財顧曾男等人，多年前便因違法販售AA基金遭檢調偵辦、起訴，日前台北地院依違反證券投資信託及顧問法非法銷售境外基金罪，判處曾男2年3個月徒刑，併科500萬元罰金。
兆富曾男等人歷經上次偵審，卻未見收斂，持續透過公司幹部及業務人員繼續對外販售AA基金，造成數十位民眾共損失超過千萬美元。據了解，檢調此次係針對曾男等人在台違法販售境外基金部分偵辦，與國內投資人自行前往境外購買AA基金，以及澳豐金融集團清算、倒閉無關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言