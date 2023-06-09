澳豐基金倒閉 北檢漏夜偵訊 董座曾奎銘不排除強制處分

兆富財管顧問公司董事長曾奎銘自2019年起，涉嫌未經主管機關金管會同意，違反對外販售澳豐集團AA基金等境外基金。台北地檢署昨天指揮調查局台北市調處，兵分16路搜索，並約談曾男及公司經理、襄理及業務主管共15人，全案依涉犯證券投資信託及顧問法從事或代理募集、銷售境外基金罪偵辦。檢方晚間持續偵訊，涉案人士各以10萬至50萬元交保，曾奎銘不排除強制處分。

上月底澳豐金融集團（AYERS Alliance Financial Group Limited，A.A.F.G）在官網公告2則訊息，1則是宣布「澳豐金融集團自願放棄經營」，第2則是「澳豐金融集團旗下力量基金（Spectra SPC Powerfund）清算」，等同宣告握有千億元規模的澳豐金融集團倒閉，全球1.3萬名投資人血本無歸，國內也有10家上市櫃公司因此曝險。

昨天遭搜索、約談的兆富財顧曾男等人，多年前便因違法販售AA基金遭檢調偵辦、起訴，日前台北地院依違反證券投資信託及顧問法非法銷售境外基金罪，判處曾男2年3個月徒刑，併科500萬元罰金。