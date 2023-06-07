法務部與吐瓦魯國部長合作 簽署刑事司法互助條約

法務部今天發布新聞表示，法務部長蔡清祥日前與吐瓦魯國司法、通訊暨外交部長柯飛（Simon Kofe）簽署「中華民國政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約」，這是法務部簽署的第11個刑事司法互助條約。

法務部說，目前已與美國、菲律賓、南非、波蘭、諾魯、貝里斯、斯洛伐克、聖文森及格瑞那丁、帛琉、德國簽署刑事司法互助條約，展現我國與世界共同打擊犯罪的決心。

法務部說，條約內容包括取得證言或供述、提供文書證據、確認關係人之所在及身分、文書送達、勘驗物品及處所、執行搜索及扣押、協助凍結、沒收、其他任何符合該受請求國法律之協助等。

此外，台、吐2國人員可共同組成聯合調查團隊（Joint Investigation Team）並視訊證人，以科技方式進行偵查，大幅縮減跨境取證耗費之時間及勞力，並提升犯罪偵查效率，對共同打擊犯罪有益。