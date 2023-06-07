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台中6歲男童被毆後當天泡澡死亡 爸爸涉凌虐遭檢聲押獲准
台中市豐原區上周五（2日）傳兒虐悲劇，徐姓男子涉嫌長期對6歲大兒子痛毆，導致他當天泡澡時突昏迷送醫搶救仍死亡，檢警獲報發現男童身上新舊傷遍布，同步傳訊、蒐證相關人，昨會同法醫解剖再偵訊徐，今以他涉犯傷害致死、凌虐未滿18歲之人等罪嫌向法院聲押獲准。
台中地檢署表示，6月2日接獲豐原分局通報疑有兒虐案件，6歲男童送醫後宣告死亡，經查身體外觀有多處新舊傷勢，經指派檢察官林芳瑜前往相驗，詢問死者父親徐男及其同居人、祖母。
檢方同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關物證、書證，因初步無法確定死亡原因，檢察官諭知擇日解剖。
檢方說，6日會同法醫解剖男童遺體，再行傳訊徐男，訊後認為徐涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、第277條第2項之成年人故意對兒童為傷害致死、刑法第286條第1項之凌虐未滿18歲之人等罪嫌案件，犯罪嫌疑重大。
檢方指出，徐男所涉為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，具有羈押之原因、必要，今已向台中地院聲請羈押獲准。
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