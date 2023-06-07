快訊

廣末涼子被爆「雙重不倫」米其林名廚 飯店幽會還找人掩護

自來水爆管、電桿倒塌！新北新莊道路淹成「黃河路」 嚇壞民眾

烏克蘭水壩崩塌：洪災威脅數萬人，對烏俄戰局有何影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中6歲男童被毆後當天泡澡死亡 爸爸涉凌虐遭檢聲押獲准

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市豐原區上周五（2日）傳兒虐悲劇，徐姓男子涉嫌長期對6歲大兒子痛毆，導致他當天泡澡時突昏迷送醫搶救仍死亡，檢警獲報發現男童身上新舊傷遍布，同步傳訊、蒐證相關人，昨會同法醫解剖再偵訊徐，今以他涉犯傷害致死、凌虐未滿18歲之人等罪嫌向法院聲押獲准。

台中地檢署表示，6月2日接獲豐原分局通報疑有兒虐案件，6歲男童送醫後宣告死亡，經查身體外觀有多處新舊傷勢，經指派檢察官林芳瑜前往相驗，詢問死者父親徐男及其同居人、祖母。

檢方同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關物證、書證，因初步無法確定死亡原因，檢察官諭知擇日解剖。

檢方說，6日會同法醫解剖男童遺體，再行傳訊徐男，訊後認為徐涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、第277條第2項之成年人故意對兒童為傷害致死、刑法第286條第1項之凌虐未滿18歲之人等罪嫌案件，犯罪嫌疑重大。

檢方指出，徐男所涉為最輕本刑5年以上重罪，且有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，具有羈押之原因、必要，今已向台中地院聲請羈押獲准。

台中傳6歲男童疑遭凌虐致死悲劇，檢方將徐姓生父聲押獲准，示意圖與本案無關。圖／報系資料照
台中傳6歲男童疑遭凌虐致死悲劇，檢方將徐姓生父聲押獲准，示意圖與本案無關。圖／報系資料照

檢察官 台中市

延伸閱讀

台中男欠24萬不還 糾眾約出債主凌虐嗆「斷一手一腳」

嘉義女子悶死老父聲押獲准 檢警解剖死因：悶死

苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東涉貪遭約談 院方裁定羈押

7歲童遭母親男友拿白板筆插肛凌虐 「直腸潰爛」判刑定讞

相關新聞

前總統陳水扁貪汙有罪定讞 不滿律師證書遭廢止打官司結果出爐！

前總統陳水扁因龍潭購地等弊案判刑定讞，不服法務部廢止他的律師證書，提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為法...

台中6歲男童被毆後當天泡澡死亡 爸爸涉凌虐遭檢聲押獲准

台中市豐原區上周五（2日）傳兒虐悲劇，徐姓男子涉嫌長期對6歲大兒子痛毆，導致他當天泡澡時突昏迷送醫搶救仍死亡，檢警獲報發...

台中大火燒死三代同堂5命 「幻蛇」引屋主放火輕判3年

台中市大里區東南路民宅1月6日大火燒死陳姓屋主三代5命，年紀最小是7月大外孫，經查66歲陳男譫妄症發作產生幻覺，點燃止血...

醫拒開巴氏量表被毆...為何修法嚴罰效果不彰？台大雲林分院這樣做

根據衛福部統計，近5年妨礙醫療業務執行的通報案例，累積達1548件，平均每年309件，幾乎每天都有一件醫療暴力案發生，除了修法加嚴罰則，事前預防能怎麼做？

蔡清祥與吸金犯合照 前檢察長：不要把整個司法賠上去

網媒報導4年前發生的「三聯」集團吸金20億元案主嫌徐少東，也與法務部長蔡清祥合照，蔡清祥今天凌晨發聲明籲外界勿憑相片妄下...

妙齡女醉倒樓梯間 阿伯性騷她還嗆「要告就來告」

桃園一名李姓男子去年6月見18歲妙齡女子醉倒在公寓樓梯間，一時「性」起，偷摸對方屁股，未料對方仍有意識，遭對方大聲斥責並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦