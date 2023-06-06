苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東涉貪遭約談 院方裁定羈押

國民黨籍苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東本屆競選連任失利，逐漸淡出公眾場合，未料昨突遭檢調以涉嫌違反政府採購法及貪污治罪條例搜索、約談，地方一片譁然；檢方漏夜偵訊後，認為劉有逃亡、勾串共犯與證人之虞聲請羈押，今天下午經法院審理，最後裁定羈押禁見。

據了解，檢、調昨上午兵分多路，搜索劉的住家及鎮公所，有人辦公資料、手機等均被搜索遭扣押，同案被告另有苑裡鎮公所建設鄭姓課員、民間業者等10餘人也遭到約談。

檢方表示，去年1月間，檢調組成專案小組偵辦後，蒐證逾一年期間，發現劉秋東任職苑裡鎮長期間，與其家人疑有共同借牌、詐術投標、利用實質掌握之人頭公司投標苑裡鎮公所工程、向廠商索賄等嫌疑重大；由於劉涉犯最輕本刑為五年以上之罪，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，複訊後向苗栗地方法院聲請羈押禁見。

其子劉姓被告雖是共犯，但無羈押必要，檢察官訊後諭知以30萬元具保、限制出境出海、限制住居。另苑裡鎮公所建設課鄭姓課員、涉案廠商等人則分別諭知以5萬至30萬元不等金額交保。

劉秋東曾任苑裡鎮代、苑裡鎮代會主席、3屆縣議員，於2018年轉戰苑裡鎮長成功，本屆雖連任失利，但他是海線立委陳超明的重要人馬，仍深具地方實力，如今因涉案，將牽動藍營明年總統、立委大選在苑裡鎮布局。