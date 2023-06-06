湖口榮光路私娼寮又起 兩越女拒捕關鐵門夾斷警員食指

新竹縣新湖警分局張姓、鄭姓警員去年2月至湖口鄉榮光路查緝私娼寮時，查獲陳姓、阮姓2名越南籍失聯移工從事性交易。阮女為逃跑咬傷鄭警；陳女更是直接關上鐵門，夾斷張警右手食指，導致張警至今食指仍受損，恐影響今後扣警槍扳機。新竹地院將2女依傷害罪分別判刑1年和4月，且令執行後驅逐出境。

法官調查，36歲的陳姓女子和32歲的阮姓女子均為越南籍失聯移工，2人從原工作逃逸後，便至湖口鄉榮光路從事性交易。新湖警分局新工派出所指派鄭姓警員與張姓警員在去年2月7日下午喬裝男客前往取締，現場一名男子隨即上前與2警攀談，並以30分鐘1600元價碼仲介陳、阮2女。

警方見時機成熟，隨即表明身份，並欲將陳、阮2女逮捕帶回時，阮女卻突然拉起門，夾傷鄭姓警員手部，再以牙齒咬住其右手腕，造成該警雙手腕多處擦挫傷、右手腕遭咬傷；另名陳女則在逃逸過程中，蓄意將後方鐵製拉門關上，藉此夾住張姓警員抓住門框的右手，造成張員右手食指遠端指骨開放性骨折、伸肌腱斷裂。

法官調查時，阮女坦承犯行，但陳女則於偵查中及移審時矢口否認，直至院方準備程序時才坦承犯行，但她只在審理時表示「我認罪了，請法官快點讓我回越南」，均無向受傷警員道歉或悔過，法官認為她會坦承犯行，只是希望能夠獲得較短刑期，而非出於真誠悔意，認定她犯後態度不佳。