又爆官員與吸金犯同框！蔡清祥：歡迎查證、勿信謠言

法務部長蔡清祥。聯合報系資料照片 網媒報導，借貸媒合平台im.B主嫌曾耀鋒與權貴合照在外行騙，4年前發生的「三聯」集團吸金20億元案主嫌徐少東也與法務部長蔡清祥合照過，蔡清祥今凌晨緊急發聲明，「歡迎查證」，籲外界勿憑相片妄下斷語。

蔡清祥的聲明有4點：一、他於擔任部長之前經人介紹，因而認識徐某，當時徐某並無任何案件偵辦中。

二、兩人合照之相片，是於107年間拍攝，其中張學良故居之合照是他於107年11月18日，前往新竹縣政府警察局竹東分局慰勉「107年地方公職人員選舉查察」檢警查賄團隊，並親至新竹縣五峰鄉宣導反賄選，結束公務行程後，順道參訪「張學良文化園區」，因巧遇徐某，經其主動邀約而留影。

三、嗣於108年5月間，徐某涉及之銀行法案件，經高雄地檢署檢察官指揮台南市調查處執行搜索，並聲請羈押獲准，他知悉此事後，即未再與徐某有所往來。

四、針對上開聲明，歡迎各界進行查證，而以理性及理智之態度辨明真相，切勿僅憑相片，即妄下斷語，輕信謠言，以免遭受混淆及誤導。