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前立法院長劉松藩子遭假扣押扣薪不成 挨告獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前立法院劉松藩之子、東亞科技前董事長劉政林挨告毀損債權獲不起訴。記者鄒秀明／攝影
前立法院劉松藩之子、東亞科技前董事長劉政林挨告毀損債權獲不起訴。記者鄒秀明／攝影
前立法院院長劉松藩之子劉政林，2016年出任東科公司董事長期間，因涉及一起股權交易訴訟，遭對造源勝控控股聲請假扣押，並自他東科旗下子公司東雅所領薪酬中扣薪卻失敗，源勝為此控告劉男涉嫌毀損債權。台北地檢署查出，劉男2017至2019年間，自東雅所領薪資僅有5500元，期間也曾籌錢還債，認定他並無以不法手段躲債，今將他不起訴。

檢方調查，劉政林擔任東科董事長期間，曾與源勝約定，將出售東科海外控股公司DJR股權給源勝，源勝於是在2016年要求劉男依約賣股竟遭拒絕。為此，源勝向法院聲請假扣押，禁止劉男在2億元債務及160萬元執行費範圍內，收取東雅薪資和董事酬金。

不料東雅卻供稱，公司因虧損嚴重，2017至2019三年間，都沒有付什麼錢給劉男，源勝因此認為劉男為躲債，刻意毀損債權而提告。

檢方查出，2017、2018、2019年間，劉男分別僅自東雅拿到2500元、500元及2500元薪資，且劉男期間陸續已償還近7000萬元給源勝。且經查東雅相關財務文件，也未發現劉男毀損債權相關事證，檢察官因此認定他罪證不足，予以不起訴。

薪資 假扣押 劉松藩

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