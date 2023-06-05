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闖前妻超商持刀搶3千元 男辯：恐嚇要錢非搶劫 遭判7年2月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓男子因缺錢花用，去年8月14日晚上6時許，到前妻擔任店長的超商搶劫，林男趁店員不注意偷走架上的水果刀，拆掉包裝持刀徘徊店內，6分鐘後等店內沒有其他客人，持刀放在腰側走道收銀台出入口，對著店員喊「搶劫！」搶走3千元。士林地方法院依攜帶凶器加重強盜罪，判處7年2月。

判決指出，林男持刀搶劫，店員見狀打電話給店長，店長隨即稱「要搶錢就讓他搶」避免增加危險，店員打開收銀機，林男拿走千元紙鈔3張，得手3千元並持刀離去。店員隨後報案，警方當晚7時許查獲林男，也查扣水果刀和花剩的282元贓款。

林男辯稱，水果刀放在口袋內，沒拿在手上，且沒有堵住收銀櫃台出入口，「我只是站在收銀櫃台出入口旁邊說要錢，不是說搶劫，店員是可以抵抗的，長得比我高，看起來身手敏」承認恐嚇取財罪，否認犯強盜罪。

店長證稱，當天告訴她告訴店員，如果要錢就給他，不要起衝突，以自身安全為主。合議庭依證人所言、監視器畫面、警方扣押筆錄、物品等，認定林男當日拿著店內架上的水果刀，刀子連同刀鞘共長23公分，林男確實手中握著刀刃，而店員身型無明顯優勢，若要離開收銀櫃台必經過林男，且當林男伸手拿錢時，他退往櫃台內，內心畏懼表露無疑。

合議庭審酌，林男年輕力壯有勞動能力，卻偷取超商水果刀，持刀脅迫店員不能抗拒，任由他取走店內財物，犯案後又另涉強盜案目前羈押中，全案依攜帶凶器加重強盜罪，判處7年2月。扣案水果刀及未扣案贓款2718元沒收或追徵其價額。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

搶劫 強盜

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