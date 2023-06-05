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放火犯情緒不穩恐嚇王鴻薇「你會被人家開槍」 判拘役40日

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立法委員王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
立法委員王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
高雄籍蔡姓男子不滿國民黨立委王鴻薇去年參選立委時宣稱要打擊黑道，撥打台北市議會總機轉王的議員辦公室分機，向王的劉姓助理稱「你會被人家開槍」等，被控恐嚇罪，台北地院審理，判蔡拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

檢察官指控，65歲的蔡姓男子見時任台北市議員的王鴻薇宣稱要打擊黑道，2022年12月6日下午3時許，在高雄市前金區河東路以手機撥打台北市議會總機電話，再轉接到王鴻薇的議員辦公室分機。

蔡向接電話的王鴻薇的劉姓助理恫稱「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦」、「我不騙你啦，齁，你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」，王報警處理，蔡第2天晚上被警方逮捕移送法辦，檢方對蔡聲請簡判，蔡在法院認罪。

法官認為，蔡犯過3次竊盜罪，經應執行有期徒刑1年3月確定，另犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，由新北地院判處有期徒刑3年8月確定，蔡2020年3月16日假釋出監，但他的前幾案與恐嚇案罪名、罪質不同，不必加重其刑。

判決書指出，蔡僅因對王鴻薇的言論不滿，即為恐嚇犯行讓王心生畏懼，考量蔡犯後認罪、案發時情緒不穩、生活來源靠低收入戶補助等，對蔡依法判決。

王鴻薇 黑道

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