視訊自慰遭側錄威脅上床 女勇敢自扮柯南蒐證逮人

桃園女子「小莉（化名）」上網交友但遇人不俗，視訊時遭蕭姓男子側錄自慰影片，又被蕭男假冒的第三人以影片威脅發生性關係。她自知報案可能打草驚蛇，於是自扮柯南蒐證，最後在友人協助下，順利將惡狼繩之以法；桃園地院審理此案，刑事部分依妨害秘密、強制未遂罪判蕭男1年4月徒刑，民事部分昨天判蕭男須賠償40萬元。全案可上訴。

判決指出，蕭男前年2月側錄「小莉」視訊自慰影片後，4月另以暱稱「我不知道」與小莉搭話，佯裝自慰影片外流，要求對方與其假冒的友人發生性關係，作為刪除影片代價。

「小莉」自知第一時間報警可能打草驚蛇，影片事後可能遭報復外流，於是自扮柯南，主動約蕭男在汽車旅館見面，確認對方手機有自慰影片後，趁對方秀影片之際大叫，呼喊藏在衣櫃裡的友人搶手機抓人。

由於罪證確鑿，蕭男坦承犯行，刑事部分被依妨竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪和強制未遂罪分判8月、10月刑期，合併應執行1年4月，目前上訴中，民事部分則被「小莉」求償120萬元。