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為用藥起口角…老翁暴怒拿雨傘作勢攻擊護理師 判2月刑
新北市黃姓男子去年到醫院看診，因不滿用藥問題與護理師發生言語爭論，黃男暴怒之下，不僅出言威嚇還拿雨傘作勢欲攻擊護理師，新北地院日前依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，可上訴。
判決指出，76歲黃男2021年10月21日前往新北市新莊區衛福部台北醫院內科看診，因用藥問題在診間內，與黃姓護理師發生言語爭執，「你懷孕歐」、「要打掉妳的小孩。」不僅出言威嚇甚至一度持手中雨傘作勢欲攻擊護理師，黃姓護理師當場報警並依法提告。
法官考量國小肄業黃男無前科，素行良好、因年過七旬、病痛纏身，於法院審理時坦承犯行，且已與黃姓護理師達成和解，獲得宥恕，犯後態度尚可，日前依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，仍可上訴。
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