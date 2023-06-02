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轉任法官對檢察官的巨大吸引力 人力與工時是重要因素

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

司法院人事室日前公布今年檢察官申請轉任法官合格名單，宜蘭地檢署就有3人申請，雖其中主任檢察官薛植和撤回申請，這個現象也點出轉任法官對檢察官而言確有相當大的吸引力；相關人士表示，人力資源與工作時程可能是檢察官與法官最大的差異。

據司法人事統計資料，近6年檢察官申請轉任法官人數為17、16、19、15、19、25人，相對的，法官申請轉任檢察官的人數，6年加起來只有1人；以宜蘭地檢署為例，今年就有3名檢察官申請轉任，107年也有2人，宜蘭地院近年則無法官申請轉任。

今年申請轉任、後又撤回的宜檢主任檢察官薛植和表示，當初申請是感於雪隧通車後地檢署人力不足，才想轉換跑道。據了解，宜檢近年案子數量確實呈上升趨勢，以3月為例，平均每股分到的偵察類案件就超過100件。

宜蘭在地檢察官透露，案件數量增加，人手沒有相應調整，不只檢察官數量吃緊，輔助人力如檢察事務官、法警和書記官數量也不足；法院人力資源相對豐富，法官和法官助理數量就是1比1，此外還有司法事務官，這是不少檢察官想轉任法官的原因。

另外，工作性質也是重要考量，在地檢察官表示，檢方執行重要專案時，工作時程難以固定，以前陣子偵辦三星鄉長李志鏞涉貪案為例，當天就漏夜偵訊到凌晨1時後，遑論偵辦縣長林姿妙涉貪案時連續熬夜的狀況；法官的工作時程相對固定，檢方漏夜偵訊聲押，法院通常會到隔日白天再開聲押庭。

在地檢察官表示，法官審理案件屬於不告不理，檢察官則須保持積極性與機動性，主動偵辦案件，工作性質不同，若追求穩定自然更傾向於轉任法官；另一方面，檢察官也擁有更大的自由度，因此如何選擇還是看個人考量，薛植和不也因為還想繼續辦案，撤回轉任申請了嗎？

宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地方法院。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影
宜蘭地檢署。記者陳敬丰／攝影

檢察官

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