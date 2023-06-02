國中生走路拍籃球手滑滾馬路 騎士摔斷手腳...父母慘賠71萬

台中1名13歲國中男學生放學邊走路邊拍打籃球，卻手滑讓球滾到大馬路上害胡姓機車騎士摔車，慘跌斷手腕、腳踝，胡連同精神撫慰金、醫療費等一共求償142萬多元；法院審酌，國中生為限制行為能力人，其父母未盡監督之責，判學生和爸媽應連帶給付胡共71萬多元，可上訴。

胡男主張，他2021年3月19日傍晚6點多騎車經西區五權路、三民路口，因男學生邊走人行道邊拍打籃球，疏未注意讓手中的球滑出滾向五權路中央，自己行經閃避不及輾到摔車，造成左手肘、左腳踝骨折。

胡就醫療、工作損失及精神撫慰金80萬元等，一共向學生及其父母求償142萬6529元；對方和爸媽抗辯認為，胡男騎車車速過快本身也有過失，而且事故是臨時、偶發急迫間發生，他們無從對兒子監督，不應負連帶賠償之責，也爭執其餘求償金額。

學生父母也認為，兒子事發時年僅13歲，無工作能力，又面臨胡對他提少年司法追訴，對其過失已受足夠懲罰，認為胡求償精神撫慰金過高。

法院指出，道路交通安全規則第133條、第139條各規定，行人應在畫設之人行道行走，不得在道路任意奔跑、追逐、嬉戲，父母也不得疏縱未滿14歲之人於交通頻繁之道路阻礙交通，國中生走在人行道上違規拍打籃球釀胡摔車有因果關係，其父母也未盡督導之責應連帶賠償。

行車鑑定委員會也認為，學生的父母疏縱小孩在人行道拍打籃球衍生事故，是肇事主因，胡沒有肇因。