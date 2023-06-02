刑事免刑不代表真無罪 彰化議員洪本成判當選無效

彰化縣議員洪本成和妻子黃佳惠，各自競選本屆縣議員和溪湖鎮民代表。本報資料照片 彰化縣議員洪本成涉犯賄賂罪，他當選第上屆及本屆縣議員，被中央選舉委員會、縣議員候選人歐陽蓁珠提出兩屆縣議員當選無效之訴，彰化地方法院認為，洪本成賄賂罪刑事免刑，但判決本質上仍屬有罪判決，昨判決他第19、20屆縣議員當選無效，可上訴。

彰縣表示，二審判決當選無效才解職，洪本成一審被判決當選無效可上訴，不影響繼續擔任縣議員。

洪本成昨透過妻子黃佳惠說，參選資格認定機關是行政法院，他們已提起行政訴訟，行政法院尚未判決。黃佳惠認為彰化地院判決錯解法令，與法不合，如果資格不符當時要講清楚，哪有第二次當選縣議員，才宣布先前參選資格不符；針對一審當選無效判決已提起上訴。

判決書指出，洪本成民國88、89年擔任溪湖鎮代會副主席，曾向包商收取回扣，彰化地院認定違反貪汙治罪條例第5條第1項第3款，對於職務上之行為收受賄賂罪，因他在偵查中自白而查獲其他共犯，且繳交犯罪所得，所以判處免刑。

洪本成後來先後當選彰化縣第5選區第19屆、第20屆縣議員，中央選舉委員會、同選區縣議員候選人歐陽蓁珠先後對洪本成提出第19、20屆縣議員當選無效。

判決書表示，免刑判決本質上仍屬有罪判決，犯罪事證經認定明確，僅因法律上原因，不宜發動刑罰權，無諭知科刑的必要而判決免刑，使其免受刑執行。依公職人員選舉罷免法歷次修正過程，第26條第2款規定曾犯貪汙，經判刑確定不得登記為候選人，立法意旨乃在端正選風、澄清吏治，所謂判「刑」確定，應包含「免刑」判決在內。

根據之前判決，洪本成仍符合選罷法第26條第2款「曾犯貪汙罪，經判刑確定」規定要件，不得登記為候選人，自無候選人資格，所以第19、20屆彰化縣第5選區縣議員選舉之當選無效。至於選務機關對於被告得否登記為候選人的認定，因認定不正確或未積極審查，不影響本件判決認定。