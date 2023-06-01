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逃亡大陸犯刑案被關15年 7旬翁出獄罹癌偷渡回台自首

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

69歲李姓男子20多年前拿假護照出境跑到大陸，卻在大陸犯下刑案被判無期徒刑，歷經6次減刑，2019年才刑滿出獄，但李男才剛享受自由空氣，卻發現自己罹癌，想要回台治療，從大陸偷渡回台，上岸安頓好後，隔年到地檢署自首，法官依違反國家安全法，判罰5000元。

判決指出，李男曾在台灣犯下偽造文書等案件，被法院判刑，2001年5月間，他在判刑確定前，花了20萬元向假證照集團購買假護照，拿著假護照以化名從桃園機場出境逃往大陸，李在大陸以「吳艷輝」生活，結果又犯下刑案，被廣東省高級人民法院判處無期徒刑。

躲到大陸兩年就因其他案件入獄，李男在獄中獲得6次減刑機會，大陸監牢蹲了15年7個月後，直到2019年才終於出獄，結果好不容易重返自由，卻發現自己罹癌，在大陸就醫不便，讓他想回台安享晚年。

2019年間，他準備好行李後，從大陸福建省廈門搭乘漁船，從嘉義朴子地區海岸登陸，偷渡上岸後，簡單安頓好自己，隔年隨即主動到高雄地檢署自首。

檢方偵查時，李男坦承持假護照出國並偷渡回台，雖然他以別人身分出境，但並未被戶政機關除戶，法律上仍屬設有戶籍的國民，因此不構成入出國及移民法規定的「未經許可入國罪」，僅依違反國安法無正當理由逃避檢查罪起訴。

高雄地院審理時，法官認為李男符合自首要件，依法減刑後，再考量他犯罪手段、情節、所生危害、智識程度、家庭經濟及罹患惡性腫瘤健康欠佳等情況，判罰他5千元，得易服勞役。至於他先前在台所犯偽造文書等案件，因已過追訴期時效，多年前已被判決免訴。

李姓男子20多年前拿假護照出境，在大陸因犯案被判無期徒刑，出獄後罹癌，改搭漁船偷渡回台。漁船示意圖。本報資料照片
李姓男子20多年前拿假護照出境，在大陸因犯案被判無期徒刑，出獄後罹癌，改搭漁船偷渡回台。漁船示意圖。本報資料照片

護照 自首 偷渡

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