吳燦的最高法院院長「奇幻之旅」終了 法官、同仁不捨落淚獻花歡送

最高法院卸任院長吳燦今在交接典禮致詞時，稱自己司法公職生涯超過一半時間在最高法院服務，而擔任院長「宛如一場奇幻之旅」，他典禮結束後接受法院同仁獻花、鼓掌歡送，不少人紅了眼眶。

吳燦表示，交接印信就代表責任終了，他從昨天晚上嘴角開始往上揚，除了感謝司法院長許宗力出席典禮監交，也恭喜並祝福新任院長高孟焄，在她帶領之下讓最高法院邁向新的里程碑。

他說，個人司法公職生涯超過一半時間在最高法院服務，對最高法院有一份濃厚的不得了、無法理解的感情存在，尤其在司法生涯最後階段，有3年2個月時間擔任從來沒有擔任過的行政職，「宛如一場奇幻之旅」，感受良多。

吳燦說，孔子擔任魯國司寇曾說「苟有用我者，期月而已可也，三年有成」，擔任一個職務在一年內可看出端倪，三年可展現成果，而他任職期間，最高法院在每位同仁合作努力之下，推展審判、行政業務，若最後有一丁點的成就，應歸功於全體夥伴的努力，如果有不盡人意的地方，是他個人能力有限造成的。