點名答「有」不夠大聲 桃園暴力師重摔學生判刑3月

桃園某國小陳姓電腦老師，前年1月上課點名要求學生大聲答「有」，見一名學生回答不夠大聲又頂撞不願意重喊，竟揪著對方衣領重摔，又拽著對方身上書包拖行，被控傷害還說學生想要輕生，行為出於保護目的，直到上法院才坦承，最後被依成年人故意對兒童傷害罪判刑3月，得易服勞役。全案可上訴。

前年1月12日，陳姓老師上課點名，要求學生除了大聲答「有」，還要報上年級和姓名，否則扣分；受傷學生第1次回答因聲音太小被陳師要求重講，第2次回答對方仍不滿意。他認為自己努力過，覺得對方已經扣分，拒絕回答第3次，因此引對方不悅，遭對方揪著衣領重摔，命背著書包在學務處罰站一節課，後來又被對方拽著書包從1樓拖回3樓電腦教室。

案發後，陳師雖承認拉學生衣領，但辯稱學生當時想跳樓，目的是要保護學生。此外，他否認扯著學生書包將人強拉上樓，強調自己是「扶著被害人上樓，並把他抱進教室」，但由於其他學生指證歷歷，監視器也拍下強拉拖行過程，說法未被採信，經桃園地檢署依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴，最後在桃園地院準備庭坦承。

桃園地院認為，陳師身為學校師長，明知學生未滿12歲，對其行為毫無反抗能力，竟一時衝動不以理性管教，造成學生身心傷害，所為實有不該，但考量其犯後終能坦承，因此量處其刑。