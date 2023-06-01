陸軍南測中心中校受測跳繩5分鐘突休克送醫 搶救中
陸軍南測中心昨傍晚進行體能鑑測，一名44歲受測中校實施5分鐘跳繩時不明原因突倒地休克，緊急被送往台中榮民總醫院嘉義分院急診救治，目前仍在加護病房裝葉克膜搶救中，上午依舊未脫險。
據悉，這名國防部台南財務組楊中校，體測前身體無異狀，進行跳繩項目時約跳了5分鐘後突然暈厥當場失去呼吸心跳，同袍見狀緊急先實行CPR，再轉送醫，楊員是否有病史目前不明。
國軍八軍團及陸軍南測中心上午均表示，當事人持續在醫院搶救中，國防部將統一對外說明後續。
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