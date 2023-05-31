北市殯葬管理處前副處長涉貪 北檢起訴求重刑

台北市殯葬管理處前副處長王文秀，涉嫌利用任內負責殯葬處標案時，向廠商索賄後予以護航。台北地檢署今依貪汙及財產來源不明等罪起王女和殯葬業者共8人，檢方除對王女求處重刑，並建請法院宣告沒收王女249.6萬元的不明財產。

同案遭起訴的，尚有廠商寶相閣負責人詹坤霖、易真負責人張簡鼎晉、泰翔公寓大廈管理維護公司承辦人陳永傑、業者張景森、洪鉦皓、白手套陳紫皓及曾任議員助理的北市府顧問許志成。其中，詹男、張男、兩位陳男及許男均坦承犯行，檢方建請法院從輕量刑。

檢廉調查，王女涉嫌自2018年7月9日至2022年4月15日，分別利用北市二殯停車場委託經營案、聯合奠祭採購案、電子輓聯服務案、網路公祭示範禮廳案、清潔維護勞務案、無名屍等採購案及寶相閣生命紀念館申請案，透過洩密、影響評選委員與殯葬處人員等方式護航，並向上述業者索取10到30萬元賄款。

檢廉查出，王女2019至2021年年薪，分別為121萬6748元、127萬3240元、123萬6837元，3年年薪共計372萬6825元，但這3年間其名下銀行戶頭竟提領出931萬4383元；王女並以現金支付醫美、SPA等開銷，合計38萬3100元。等於王女3年內開銷至少969萬7483元，支出與其收入顯不相當。