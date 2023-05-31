黎明重劃弊案楊文欣二審判輕 沒收9150坪地

前立委楊文欣。 圖／聯合報系資料照片 前立委楊文欣涉台中市黎明自辦市地單元二重劃區弊案，被控以富有土地開發公司決策會成員身分，用人頭地主虛增拆遷補償費、公共設施工程費13億餘元，再以虛增費用取得抵費地近萬坪，不法牟利數十億元，二審昨宣判，楊改判4年10月徒刑，至於9150坪土地沒收確定，不得上訴。

富有：悲憤 將上訴

富有公司聲明，對判決感到「悲憤與委屈」，未來將上訴，希望政府正視自辦重劃辦法不足與疏漏，進而修法，以免其他業者，遭到此種不公平待遇。

判決指出，傅宗道曾任台灣省政府住宅及都市發展局規畫師，結識當時省議員楊文欣，傅具都市計畫專業，應楊文欣之邀投資富有土地開發公司，引進長億集團資金及人力，成立富有公司經營決策會。

此案以借名登記方式，增加地主人數達467人，由人頭地主取得A４紙面積都不到的土地，當時黎明重劃區內所有權人共2619人，467人占所有權人比率18%，左右會員大會決議事項。

楊等人要求不知情員工尋求親友出具不實領據，虛增共2.3億元地上物拆遷補償費，又利用不知情建築師事務所，三次虛增公共設施工程預算10.9億，共計虛增重劃經費高達13.3億，以獲得市府據此計算重劃土地分配結果，獲得9150坪抵費地。

本案一審在2021年底宣判，認定楊等12人涉背信、偽造文書，判刑5月至5年6月不等徒刑，另外富有公司取得土地9150坪，被認定是犯罪所得沒收。二審判決，楊文欣改判4年10月，刑度略微減輕，其餘涉案11人部分，則分判4月至4年10月不等徒刑。

有關沒收9150坪土地部分，二審認定原審無違誤，駁回富有公司上訴，此部分不得上訴三審而確定。當時被沒收的土地，市價以每坪50萬元計算，市值超過50億元，若以今年市價估算，將更為驚人，歷來罕見。